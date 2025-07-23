Шукала заробіток, а отримала 15 років в’язниці – вирок 25-річній харків’янці

25-річну харків’янку суд визнав винною у підпалах енергооб’єктів “Укрзалізниці” та авто на замовлення російських спецслужб та призначив покарання у вигляді 15 років та одного місяця тюрми з конфіскацією майна.

Жінка, яка перебувала на іспитовому терміні за необережне нанесення тілесних ушкоджень, потрапила до уваги спецслужбовців РФ, коли шукала заробіток у телеграм-каналах, повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На початку в обмін на гроші фігурантці доручили спалити авто місцевої жительки, яке було припарковане біля багатоквартирного будинку. Пожежа повністю знищила транспортний засіб і вогонь перекинувся на сусідню машину.



Згодом фігурантка отримала нове завдання: знищити релейну шафу систем сигналізації Укрзалізниці у промзоні Харкова. Для цього агентка в темну пору доби облила бензином залізничне обладнання та підпалила його.



В обох випадках жінка фіксувала підпали на телефонну камеру для звітності перед куратором.

Суд визнав її винною за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу).

“Оскільки зловмисниця має непогашену судимість за попередньою справою, до її нового терміну увʼязнення суд додав ще один місяць ув’язнення”, – пояснив Абдула.