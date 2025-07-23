Искала заработок, а получила 15 лет тюрьмы — приговор 25-летней харьковчанке

25-летнюю харьковчанку суд признал виновной в поджогах энергообъектов «Укрзалізниці» и автомобилей по заказу российских спецслужб и назначил наказание в виде 15 лет и одного месяца тюрьмы с конфискацией имущества.

Женщина, которая находилась на испытательном сроке за неосторожное нанесение телесных повреждений, попала в поле зрения спецслужб РФ, когда искала заработок в Telegram-каналах, сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Вначале в обмен на деньги фигурантке поручили сжечь автомобиль местной жительницы, который был припаркован возле многоквартирного дома. Пожар полностью уничтожил транспортное средство, и огонь перекинулся на соседнюю машину.

Впоследствии фигурантка получила новое задание: уничтожить релейный шкаф систем сигнализации «Укрзалізниці» в промзоне Харькова. Агент в темное время суток облила бензином железнодорожное оборудование и подожгла его.

В обоих случаях женщина фиксировала поджоги на телефонную камеру для отчетности перед куратором.

Суд признал ее виновной по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

«Поскольку злоумышленница имеет непогашенную судимость по предыдущему делу, к ее новому сроку заключения суд добавил еще один месяц заключения», — пояснил Абдула.

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