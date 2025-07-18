Харьковчанин нашел заработок в Telegram и теперь может сесть на десять лет

34-летнего мужчину будут судить за поджог автомобиля военного в Харькове в ночь на 24 апреля 2025 года.

В ту ночь во дворе многоквартирного дома по улице Козакевича сгорела Honda Ridgeline, которая находилась на балансе одной из воинских частей и использовалась военнослужащим, пишет Харьковская областная прокуратура.

Следствие предварительно установило, что харьковчанин получил это задание в Telegram, а за его выполнение ему пообещали денежное вознаграждение. По оперативной информации, канал, вероятно, контролируется спецслужбами РФ и используется для координации диверсий, сбора разведданных и подрывной деятельности в прифронтовых регионах Украины.

Правоохранители задержали вероятного поджигателя, он под стражей.

Обвинительный акт по фактам умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ), а также препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УКУ) передан на рассмотрение Киевского райсуда Харькова. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.