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Подрыв райотдела полиции в Харькове: дело в суде, что грозит 15-летнему парню

Происшествия 17:59   17.07.2025
Елена Нагорная
Подрыв райотдела полиции в Харькове: дело в суде, что грозит 15-летнему парню

Дело 15-летнего подростка, которому инкриминируют закладку взрывчатки возле отдела полиции Холодногорского района Харькова 9 декабря 2024 года, передали в суд по факту теракта, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УКУ).

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, в ноябре 2024 года парень нашел легкий заработок в интернете — получил в зашифрованном Telegram-канале инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства с целью дестабилизация общественного порядка.

Подросток приобрел химические реагенты, винты, металлические шарики, электронные компоненты, которые позже использовал как поражающие элементы. Для конспирации он арендовал квартиру в центре Харькова, где и изготавливал взрывное устройство. Также, по указанию заказчиков, парень купил мобильный телефон и миникамеру для видеонаблюдения за местом запланированного преступления.

9 декабря 2024 года он установил взрывное устройство возле участкового пункта полиции в одном из районов Харькова. Однако заказчики изменили план и приказали перенести взрывчатку к другому зданию — отделу полиции в Холодногорском районе города. Напротив входа он положил мобильный телефон с включенным приложением для непрерывной видеотрансляции, чтобы заказчики ввели в действие СВУ.

Около 16:28 прогремел мощный взрыв. Было повреждено здание полиции, взрывная волна задела областной перинатальный центр и припаркованные рядом авто. К счастью, пострадавших не было.

Подросток находится под стражей. Обвинительный акт направлен в Холодногорский райсуд.

Кроме этого, в ходе обыска дома у фигуранта правоохранители изъяли 254 боевых патрона. Таким образом, в его действиях усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263-1 УКУ (хранение боеприпасов; незаконное изготовление взрывных устройств по предварительному сговору группой лиц).

Учитывая возраст фигуранта, он не подлежит уголовной ответственности по этим статьям. В связи с этим прокуроры обратились в суд с ходатайством о применении к нему принудительных мер воспитательного характера.

«Прокуроры принимают все необходимые меры для установления и привлечения к ответственности кураторов из РФ, которые стоят за этим преступлением. Российские спецслужбы цинично используют украинских подростков как живое орудие — вербуют детей, манипулируя их возрастом, доверчивостью и социальной уязвимостью», — добавили в прокуратуре.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 17:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 15-летнего подростка, которому инкриминируют закладку взрывчатки возле отдела полиции Холодногорского района Харькова 9 декабря 2024 года, передали в суд".