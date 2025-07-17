Підрив відділу поліції в Харкові: справа в суді, що загрожує 15-річному хлопцю

Справу 15-річного підлітка, якому інкримінують закладку вибухівки біля відділу поліції Холодногірського району Харкова 9 грудня 2024 року, передали до суду за фактом теракту, скоєного за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 ККУ).

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, у листопаді 2024 року хлопець знайшов легкий заробіток в інтернеті – отримав у зашифрованому телеграм-каналі інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою з метою дестабілізації громадського порядку.

Підліток придбав хімічні реагенти, гвинти, металеві кульки, електронні компоненти, які пізніше використав як уражаючі елементи. Для конспірації він орендував квартиру у центрі Харкова, де й виготовляв вибуховий пристрій. Також, за вказівкою замовників, хлопець купив мобільний телефон та мінікамеру для спостереження за місцем запланованого злочину.

9 грудня 2024 року він установив вибуховий пристрій біля дільничного пункту поліції в одному із районів Харкова. Проте замовники змінили план та наказали перенести вибухівку до іншої будівлі – відділу поліції у Холодногірському районі міста. Навпроти входу він поклав мобільний телефон із включеним додатком для безперервної відеотрансляції, щоб замовники ввели СВП в дію.

Близько 16:28 пролунав потужний вибух. Була пошкоджена будівля поліції, вибухова хвиля зачепила обласний перинатальний центр та припарковані поряд авто. На щастя, постраждалих не було.

Підліток перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлений до Холодногірського райсуду.

Крім цього, під час обшуку вдома у фігуранта правоохоронці виявили 254 бойові патрони. Таким чином, у його діях вбачаються ознаки складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 263-1 ККУ (зберігання боєприпасів; незаконне виготовлення вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб).

Втім, з огляду на вік фігуранта, він не підлягає кримінальній відповідальності за цими статтями. У зв’язку з цим прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів виховного характеру.

“Прокурори вживають всіх необхідних заходів для встановлення та притягнення до відповідальності кураторів з РФ, які стоять за цим злочином. Російські спецслужби цинічно використовують українських підлітків як «живе знаряддя» — вербують дітей, маніпулюючи їхнім віком, довірливістю та соціальною вразливістю”, – додали у прокуратурі.