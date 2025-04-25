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Подрыв райотдела полиции в Харькове: перед судом предстанет 15-летняя девушка

Общество 18:19   25.04.2025
Елена Нагорная
Подрыв райотдела полиции в Харькове: перед судом предстанет 15-летняя девушка

Дело 15-летней харьковчанки, которой инкриминируют закладку взрывчатки возле отдела полиции Слободского района 8 декабря 2024 года, передали в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, девушка начала общаться с представителями РФ в Telegram при содействии своего несовершеннолетнего знакомого.

«Сначала ей дали задание собрать информацию о расположении отделов полиции в Харькове. Выполняя указания, девушка осуществила видеосъемку пяти объектов, в частности, того самого отдела, где позже прогремел взрыв. За выполненную работу она получила вознаграждение — 4 тысячи гривен, часть из которых передала своему знакомому», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, выполняя инструкции, девушка приобрела телефон, настроила видеонаблюдение, спрятала устройство в коробке и установила возле отдела полиции для съемки.

«В тот же день фигурантка приехала в один из жилых домов, где в подвале ее ждал пакет с начиненным взрывчаткой устройством. Девушка забрала его и положила в мусорную урну у входа в админздание полиции. Все — согласно четким инструкциям, подкрепленным схемами и сообщениями из Telegram. Через несколько часов прогремел взрыв», — пишет облпрокуратура.

Согласно заключению экспертизы, это было самодельное взрывное устройство. Внутри — заряд взрывчатки, электродетонатор и металлические шарики диаметром от 2 до 9 мм, которые служили поражающими элементами.

Подозреваемая под стражей. Ее будут судить в Слободском районном суде г. Харькова по факту террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УКУ).

Взрыв возле отдела полиции Слободского района Харькова 8 декабря 2024 года

Как сообщалось ранее, правоохранители задержали и знакомого фигурантки, который, по данным следствия, причастен к закладке взрывчатки возле другого отдела полиции в Харькове. В отношении него еще продолжается следствие.

Напомним, вечером 8 декабря 2024 года в Харькове прогремел взрыв: у центрального входа в отдел полиции в Слободском районе сработало самодельное взрывное устройство. Ударная волна повредила фасад здания. К счастью, никто не пострадал.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 18:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 15-летней харьковчанки, которой инкриминируют закладку взрывчатки возле отдела полиции Слободского района 8 декабря 2024 года, передали в суд.".