Подрыв райотдела полиции в Харькове: перед судом предстанет 15-летняя девушка
Дело 15-летней харьковчанки, которой инкриминируют закладку взрывчатки возле отдела полиции Слободского района 8 декабря 2024 года, передали в суд.
По данным Харьковской областной прокуратуры, девушка начала общаться с представителями РФ в Telegram при содействии своего несовершеннолетнего знакомого.
«Сначала ей дали задание собрать информацию о расположении отделов полиции в Харькове. Выполняя указания, девушка осуществила видеосъемку пяти объектов, в частности, того самого отдела, где позже прогремел взрыв. За выполненную работу она получила вознаграждение — 4 тысячи гривен, часть из которых передала своему знакомому», — отметили в ведомстве.
По данным следствия, выполняя инструкции, девушка приобрела телефон, настроила видеонаблюдение, спрятала устройство в коробке и установила возле отдела полиции для съемки.
«В тот же день фигурантка приехала в один из жилых домов, где в подвале ее ждал пакет с начиненным взрывчаткой устройством. Девушка забрала его и положила в мусорную урну у входа в админздание полиции. Все — согласно четким инструкциям, подкрепленным схемами и сообщениями из Telegram. Через несколько часов прогремел взрыв», — пишет облпрокуратура.
Согласно заключению экспертизы, это было самодельное взрывное устройство. Внутри — заряд взрывчатки, электродетонатор и металлические шарики диаметром от 2 до 9 мм, которые служили поражающими элементами.
Подозреваемая под стражей. Ее будут судить в Слободском районном суде г. Харькова по факту террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УКУ).
Как сообщалось ранее, правоохранители задержали и знакомого фигурантки, который, по данным следствия, причастен к закладке взрывчатки возле другого отдела полиции в Харькове. В отношении него еще продолжается следствие.
Напомним, вечером 8 декабря 2024 года в Харькове прогремел взрыв: у центрального входа в отдел полиции в Слободском районе сработало самодельное взрывное устройство. Ударная волна повредила фасад здания. К счастью, никто не пострадал.
Читайте также: Пять дней не возвращалась домой: подростка из Херсона нашли на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, взрывчатка, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Подрыв райотдела полиции в Харькове: перед судом предстанет 15-летняя девушка»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 15-летней харьковчанки, которой инкриминируют закладку взрывчатки возле отдела полиции Слободского района 8 декабря 2024 года, передали в суд.".