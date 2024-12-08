Live
  • Вс 08.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Взрыв прозвучал в Харькове вечером: полиция сообщила, что сработало устройство

Происшествия 19:59   08.12.2024
Оксана Горун
Взрыв прозвучал в Харькове вечером: полиция сообщила, что сработало устройство

Взрыв произошел у входа в административное здание территориального отдела полиции в Слободском районе Харькова 8 декабря.

«Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа в административное здание территориального отдела полиции. Событие произошло 8 декабря около 17:00. В результате взрыва поврежден фасад здания. Пострадавших нет», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас специалисты-взрывотехники и следователи осматривают место происшествия.

«Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного производства», — отметили в ГУНП.

Читайте также: Сколько домов в Харькове не восстановят и что будет вместо, сообщил Терехов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов рассказал про КАБы и новую тревогу в Харькове
Терехов рассказал про КАБы и новую тревогу в Харькове
08.12.2024, 11:53
Сколько домов в Харькове не восстановят и что будет вместо, сообщил Терехов
Сколько домов в Харькове не восстановят и что будет вместо, сообщил Терехов
08.12.2024, 16:09
На Харьковщине идут два боя — Генштаб ВСУ
На Харьковщине идут два боя — Генштаб ВСУ
08.12.2024, 16:29
КАБов на Харьковщину летит меньше: что изменилось, рассказали в ВСУ
КАБов на Харьковщину летит меньше: что изменилось, рассказали в ВСУ
08.12.2024, 10:55
Новости Харькова — главное за 8 декабря: взрыв у отдела полиции
Новости Харькова — главное за 8 декабря: взрыв у отдела полиции
08.12.2024, 20:04
Взрыв прозвучал в Харькове вечером: полиция сообщила, что сработало устройство
Взрыв прозвучал в Харькове вечером: полиция сообщила, что сработало устройство
08.12.2024, 19:59

Новости по теме:

17:27
Неизвестный предмет взорвался в руке: на Харьковщине ранен 12-летний мальчик
21:50
Взрывы слышали в Харькове: атака КАБ — удары по городу и области (фото)
17:58
Утренний взрыв в Харькове: 25 пострадавших, куда прилетело
16:39
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
20:17
По Харькову снова ударил вражеский дрон: «прилет» в Слободском районе (видео)

Вы читали новость: «Взрыв прозвучал в Харькове вечером: полиция сообщила, что сработало устройство»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 19:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв произошел у входа в административное здание территориального отдела полиции в Слободском районе Харькова 8 декабря".