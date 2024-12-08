Взрыв прозвучал в Харькове вечером: полиция сообщила, что сработало устройство

Взрыв произошел у входа в административное здание территориального отдела полиции в Слободском районе Харькова 8 декабря.

«Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа в административное здание территориального отдела полиции. Событие произошло 8 декабря около 17:00. В результате взрыва поврежден фасад здания. Пострадавших нет», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас специалисты-взрывотехники и следователи осматривают место происшествия.

«Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного производства», — отметили в ГУНП.