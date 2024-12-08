Сколько домов в Харькове не восстановят и что будет вместо, сообщил Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 8 декабря прокомментировал восстановление домов в городе и объяснил, как расставляют приоритеты.
«Пока что у нас есть 26 домов, которые полностью разрушены и не подлежат восстановлению. Над этим трудятся эксперты. Это не городская власть, знаете, определяет, будут ли эти дома восстанавливать, возможно их отстроить, невозможно ли их отстроить, или нужно сносить. Это специальная экспертиза. Сначала делается так называемая инструментальная экспертиза, дающая оценку, насколько сегодня опасно находиться в этих домах. А затем делается так называемая экономическая экспертиза относительно финансовых возможностей, целесообразности того, отстраивать или не отстраивать эти дома. Хочу сказать, что те дома, которые будут снесены, на их месте будут строиться новые дома. И это действительно возможно, и это нужно делать, потому что люди привыкли к этим местам, где они жили. Они были обустроены. Рядом с ними есть детские площадки, стадионы, школы. И для того чтобы люди имели возможность пользоваться этим всем, нам нужно отстраивать жилье. И эти дома, которые будут снесены, на их месте будут отстраиваться новые многоэтажные дома», — сказал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Отвечая на вопрос ведущей, он также пояснил, как определяют приоритетность: какие дома восстанавливать.
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«Есть определенная очередь, есть определенные возможности. Если есть незначительные повреждения, эти дома в первую очередь отстраиваются. До конца этого года мы ставили целью приблизительно отстроить 100 домов, и практически все работы будут выполнены. Но этого явно недостаточно, и это мы прекрасно понимаем. Поэтому будем отстраивать, будем практически с нуля строить те жилые дома, которые испытали очень серьезные разрушения, которые, к сожалению, нужно будет снести», — пояснил мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 16:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 8 декабря прокомментировал восстановление домов в городе и объяснил, как расставляют приоритеты".