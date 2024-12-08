Дом на улице Свободы в Харькове включили в план восстановления на 2025 год
Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета в ответе на запрос МГ «Объектив» сообщил: дом в центре, который планировали сносить, все же отстроят.
«В настоящее время по заказу департамента разрабатывается проектная документация на аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт) многоквартирного жилого дома по улице Свободы, 11/13. Вышеуказанный жилой дом включен в план работ Департамента на 2025 год», — сообщил в ответе на запрос «Объектива» заместитель директора департамента по благоустройству восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета Станислав Сариогло.
Ранее Харьковский антикоррупционный центр сообщал, что департамент Харьковского горсовета заключил договор на 1,07 млн грн с частным предприятием «Паллада» на разработку проекта капремонта дома по адресу ул. Свободы, 11/13. Соответствующую информацию опубликовали в ProZorro.
Напомним, дом на ул. Свободы, 11/13, в самом центре Харькова существенно повредила российская ракета С-300 в сентябре 2022 года. Изначально областная комиссия по ТЭБ и ЧС, на основании данных мэрии, приняла решение об их сносе. Однако жильцы дома отказались смириться с таким решением. Люди заказали независимую экспертизу, которая доказала: пятиэтажку можно восстановить. В комментариях МГ «Объектив» люди выражали мнение, что кто-то просто «положил глаз» на землю в центре города, потому здание и признали аварийным.
Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: «Золотое место»: жильцы дома в центре Харькова возмущены решением о сносе
После масштабного резонанса, повторной экспертизы и решения суда мэрия обратилась в комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой отменить решение о сносе. При этом мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал: техническая возможность восстановить здание есть, но необходима «экономическая экспертиза». Уже в начале декабря нынешнего года некоторые харьковские Telegram-каналы опубликовали фото дома на ул. Свободы, 11/13, и еще двух, которые также планировали, а потом передумали сносить, — на Мироносицкой, 32, 34, сопроводив их текстом о запланированном демонтаже. Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал опровержением. Он заявил, что эти три дома в центре города остаются в перечне объектов для восстановления.
«На их месте не планируется строительство новых жилых комплексов. Запланирован капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы, необходимые для сохранения зданий», — сообщил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, новости Харькова, реконструкция, Свободы, снос, улица свободы 11/13;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 14:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета в ответе на запрос МГ «Объектив» сообщил: дом в центре, который планировали сносить, все же отстроят".