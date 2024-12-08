Скільки будинків у Харкові не відновлять і що буде замість них – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону 8 грудня прокоментував відновлення будинків у місті та пояснив, як розставляють пріоритети.

“Поки що ми маємо 26 будинків, які вщент зруйновані та не підлягають відбудові. Над цим працюють експерти. Це не міська влада, знаєте, визначає, чи будуть ці будинки відбудовувати, можливо їх відбудувати, чи неможливо їх відбудувати, чи потрібно зносити. Це є спеціальна експертиза. Спочатку робиться так звана інструментальна експертиза, яка дає оцінку, наскільки сьогодні небезпечно перебувати в цих будинках. А потім робиться так звана економічна експертиза щодо фінансових можливостей, щодо доцільності того, чи відбудовувати, чи не відбудовувати ці будинки. Хочу сказати, що ті будинки, які будуть знесені, на їх місці будуть будуватися нові будинки. І це дійсно можливо, і це потрібно робити, бо люди звикли до цих місць, де вони жили. Вони були облаштовані. Поряд з ними є дитячі майданчики, стадіони, школи. І для того, щоб люди мали можливість користуватися цим усім, нам потрібно відбудовувати житло. І ці будинки, які будуть знесені, на їх місці будуть відбудовуватися нові багатоповерхові будинки”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Відповідаючи на запитання ведучої, він пояснив, як визначають пріоритетність: які будинки відновлювати.

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“Є певна черга, є певні можливості. Якщо є незначне пошкодження, то ці будинки в першу чергу відбудовуються. І хочу сказати, що до кінця цього року ми ставили собі за мету приблизно відбудувати 100 будинків, і практично всі роботи будуть виконані. Але цього явно недостатньо, і це ми чудово розуміємо. Тому будемо відбудовувати, будемо практично з нуля будувати ті житлові будинки, які зазнали дуже серйозних руйнацій, які, на жаль, потрібно буде знести“, – пояснив мер Харкова.