Live
  • Нд 08.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Вибух пролунав у Харкові ввечері: поліція повідомила, що спрацював пристрій

Події 19:59   08.12.2024
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові ввечері: поліція повідомила, що спрацював пристрій

Вибух стався біля входу до адміністративної будівлі територіального відділу поліції у Слобідському районі Харкова 8 грудня.

Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції. Подія сталася 8 грудня близько 17:00. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі фахівці-вибухотехніки та слідчі оглядають місце події.

Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження“, – зазначили в ГУНП.

Читайте також: Скільки будинків у Харкові не відновлять і що буде натомість, повідомив Терехов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибух пролунав у Харкові ввечері: поліція повідомила, що спрацював пристрій
Вибух пролунав у Харкові ввечері: поліція повідомила, що спрацював пристрій
08.12.2024, 19:59
Сховатися та зігрітися на Харківщині окупантам стало складно: чому
Сховатися та зігрітися на Харківщині окупантам стало складно: чому
08.12.2024, 19:45
Терехов розповів про КАБи та нову тривогу в Харкові
Терехов розповів про КАБи та нову тривогу в Харкові
08.12.2024, 11:53
Новини Харкова — головне за 8 грудня: вибух біля відділу поліції
Новини Харкова — головне за 8 грудня: вибух біля відділу поліції
08.12.2024, 20:04
Відносини Харкова, ОВА та центру загостряться при “поділі” грошей ЄС – прогноз
Відносини Харкова, ОВА та центру загостряться при “поділі” грошей ЄС – прогноз
08.12.2024, 18:57
КАБів на Харківщину летить менше: що змінилося, розповіли у ЗСУ
КАБів на Харківщину летить менше: що змінилося, розповіли у ЗСУ
08.12.2024, 10:55

Новини за темою:

17:27
Невідомий предмет вибухнув у руці: на Харківщині поранений 12-річний хлопчик
21:50
Вибухи чули у Харкові: атака КАБів – удари по місту та області (фото)
17:58
Ранковий вибух у Харкові: 25 постраждалих, куди прилетіло
16:39
РФ вдарила по центру Харкова: постраждали 12 людей, наслідки (відео)
20:17
По Харкову знову вдарив ворожий дрон: «приліт» у Слобідскому районі (відео)

Ви читали новину: «Вибух пролунав у Харкові ввечері: поліція повідомила, що спрацював пристрій»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 19:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух стався біля входу до адміністративної будівлі територіального відділу поліції у Слобідському районі Харкова 8 грудня".