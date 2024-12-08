Вибух пролунав у Харкові ввечері: поліція повідомила, що спрацював пристрій

Вибух стався біля входу до адміністративної будівлі територіального відділу поліції у Слобідському районі Харкова 8 грудня.

“Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції. Подія сталася 8 грудня близько 17:00. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі фахівці-вибухотехніки та слідчі оглядають місце події.

“Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження“, – зазначили в ГУНП.