Вибух пролунав у Харкові ввечері: поліція повідомила, що спрацював пристрій
Вибух стався біля входу до адміністративної будівлі територіального відділу поліції у Слобідському районі Харкова 8 грудня.
“Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції. Подія сталася 8 грудня близько 17:00. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі фахівці-вибухотехніки та слідчі оглядають місце події.
“Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження“, – зазначили в ГУНП.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 19:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух стався біля входу до адміністративної будівлі територіального відділу поліції у Слобідському районі Харкова 8 грудня".