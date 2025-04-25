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Пять дней не возвращалась домой: подростка из Херсона нашли на Харьковщине

Общество 16:24   25.04.2025
Виктория Яковенко
Пять дней не возвращалась домой: подростка из Херсона нашли на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разыскали на Харьковщине несовершеннолетнюю жительницу Херсона, которая пропала несколько дней назад.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, уведомление об исчезновении девушки получили от херсонских коллег 24 апреля. Было известно, что несовершеннолетняя около пяти дней назад ушла из дома и не вернулась.

На поиски пропавшей был ориентирован весь личный состав, добавили в полиции.

Копы нашли девочку на территории Змиевской громады. Подросток была у своих знакомых.

«Любых противоправных действий в отношении подростка не совершено. Сейчас несовершеннолетнюю передали коллегам, которые помогут ей добраться до места постоянного проживания», — сообщили в полиции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 16:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали на Харьковщине несовершеннолетнюю жительницу Херсона, которая пропала несколько дней назад.".