Пять дней не возвращалась домой: подростка из Херсона нашли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители разыскали на Харьковщине несовершеннолетнюю жительницу Херсона, которая пропала несколько дней назад.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, уведомление об исчезновении девушки получили от херсонских коллег 24 апреля. Было известно, что несовершеннолетняя около пяти дней назад ушла из дома и не вернулась.
На поиски пропавшей был ориентирован весь личный состав, добавили в полиции.
Копы нашли девочку на территории Змиевской громады. Подросток была у своих знакомых.
«Любых противоправных действий в отношении подростка не совершено. Сейчас несовершеннолетнюю передали коллегам, которые помогут ей добраться до места постоянного проживания», — сообщили в полиции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: искали, подросток, полиция, харьковщина, Херсон;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали на Харьковщине несовершеннолетнюю жительницу Херсона, которая пропала несколько дней назад.".