Пять дней не возвращалась домой: подростка из Херсона нашли на Харьковщине

Правоохранители разыскали на Харьковщине несовершеннолетнюю жительницу Херсона, которая пропала несколько дней назад.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, уведомление об исчезновении девушки получили от херсонских коллег 24 апреля. Было известно, что несовершеннолетняя около пяти дней назад ушла из дома и не вернулась.

На поиски пропавшей был ориентирован весь личный состав, добавили в полиции.

Копы нашли девочку на территории Змиевской громады. Подросток была у своих знакомых.

«Любых противоправных действий в отношении подростка не совершено. Сейчас несовершеннолетнюю передали коллегам, которые помогут ей добраться до места постоянного проживания», — сообщили в полиции.