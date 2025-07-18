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Харків’янин знайшов заробіток у телеграмі і тепер може сісти на десять років

Суспільство 17:24   18.07.2025
Олена Нагорна
Харків’янин знайшов заробіток у телеграмі і тепер може сісти на десять років

34-річного чоловіка судитимуть за підпал автомобіля військового у Харкові в ніч проти 24 квітня 2025 року.

Тієї ночі у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Козакевича згоріла Honda Ridgeline, яка перебувала на балансі однієї з військових частин і використовувалася військовослужбовцем, пише Харківська обласна прокуратура.

Слідство попередньо встановило, що харківʼянин отримав це завдання у телеграмі, а за його виконання йому пообіцяли грошову винагороду. За оперативною інформацією, відповідний канал, ймовірно, контролюється спецслужбами РФ і використовується для координації диверсій, збору розвідданих та підривної діяльності в прифронтових регіонах України.

Підозрюваний у підпалі автомобіля військового у Харкові

Правоохоронці затримали ймовірного палія, він під вартою.

Обвинувальний акт за фактами умисного знищення та пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ), а також перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) переданий на розгляд до Київського райсуду Харкова. Чоловікові загрожує до десяти років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 17:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річного чоловіка судитимуть за підпал автомобіля військового у Харкові в ніч проти 24 квітня 2025 року.".