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Безработного харьковчанина осудили на 15 лет за госизмену и теракт

Происшествия 17:28   06.08.2025
Елена Нагорная
Безработного харьковчанина осудили на 15 лет за госизмену и теракт

15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 41-летний безработный харьковчанин. В суде было доказано, что он в составе группировки летом 2024 года взорвал автомобиль с воином ВСУ в Харькове.

Мужчина — последний из четырех участников группировки, получивший наказание. Трое уже были осуждены ранее, сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его данным, харьковчанина оккупанты завербовали через его давнего приятеля — боевика спецназа российского ГРУ. Все четверо агентов действовали сообща и имели одного общего куратора от военной разведки РФ. По его указаниям участники группировки следили за автомобилем украинского воина, а затем заложили под него самодельное взрывное устройство. Защитник получил тяжелые ранения.

После покушения агенты изготовили еще одну взрывчатку, которую пытались спрятать в заранее оборудованном тайнике для будущих терактов. Одновременно они получили задание отследить и пустить под откос грузовой эшелон Сил обороны, но силовики всех задержали.

Четвертого участника группы суд признал виновным по двум статьям УКУ:
— ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
— ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 17:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 41-летний харьковчанин. В суде было доказано, что он в составе группировки летом 2024 года взорвал автомобиль с воином ВСУ.".