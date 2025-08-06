Безработного харьковчанина осудили на 15 лет за госизмену и теракт
15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 41-летний безработный харьковчанин. В суде было доказано, что он в составе группировки летом 2024 года взорвал автомобиль с воином ВСУ в Харькове.
Мужчина — последний из четырех участников группировки, получивший наказание. Трое уже были осуждены ранее, сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его данным, харьковчанина оккупанты завербовали через его давнего приятеля — боевика спецназа российского ГРУ. Все четверо агентов действовали сообща и имели одного общего куратора от военной разведки РФ. По его указаниям участники группировки следили за автомобилем украинского воина, а затем заложили под него самодельное взрывное устройство. Защитник получил тяжелые ранения.
После покушения агенты изготовили еще одну взрывчатку, которую пытались спрятать в заранее оборудованном тайнике для будущих терактов. Одновременно они получили задание отследить и пустить под откос грузовой эшелон Сил обороны, но силовики всех задержали.
Четвертого участника группы суд признал виновным по двум статьям УКУ:
— ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
— ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
Читайте также: Искала заработок, а получила 15 лет тюрьмы – приговор 25-летней харьковчанке
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобиль, ВСУ, новости Харькова, подрыв;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Безработного харьковчанина осудили на 15 лет за госизмену и теракт»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 17:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 41-летний харьковчанин. В суде было доказано, что он в составе группировки летом 2024 года взорвал автомобиль с воином ВСУ.".