Погиб на месте: мужчина наступил на взрывоопасный предмет под Харьковом

Мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в селе Лобановка Дергачевской громады. Трагедия произошла сегодня, 9 октября.

Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, мужчина наступил на неизвестный взрывоопасный предмет и погиб на месте.

ГСЧС Харьковщины призывает:

Не приближайтесь к подозрительным предметам и не прикасайтесь к ним.

Не пытайтесь самостоятельно перемещать или обезвреживать находки.

Не входите на незнакомые и потенциально опасные территории.

В случае обнаружения подозрительного предмета отойдите на безопасное расстояние и сообщите по номерам 101 или 102.

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Напомним, в селе Муравлинка Берестинского района во время полевых работ произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Обошлось без пострадавших.