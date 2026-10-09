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Погиб на месте: мужчина наступил на взрывоопасный предмет под Харьковом

Происшествия 19:15   09.10.2026
Татьяна Литвина
Погиб на месте: мужчина наступил на взрывоопасный предмет под Харьковом Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в селе Лобановка Дергачевской громады. Трагедия произошла сегодня, 9 октября.

Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, мужчина наступил на неизвестный взрывоопасный предмет и погиб на месте.

ГСЧС Харьковщины призывает:

  • Не приближайтесь к подозрительным предметам и не прикасайтесь к ним.
  • Не пытайтесь самостоятельно перемещать или обезвреживать находки.
  • Не входите на незнакомые и потенциально опасные территории.
  • В случае обнаружения подозрительного предмета отойдите на безопасное расстояние и сообщите по номерам 101 или 102.

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Напомним, в селе Муравлинка Берестинского района во время полевых работ произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Обошлось без пострадавших.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 19:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в селе Лобановка Дергачевской громады. Трагедия произошла сегодня, 9 октября.".