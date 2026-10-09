Погиб на месте: мужчина наступил на взрывоопасный предмет под Харьковом
Фото иллюстративное/Харьковский горсовет
Мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в селе Лобановка Дергачевской громады. Трагедия произошла сегодня, 9 октября.
Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, мужчина наступил на неизвестный взрывоопасный предмет и погиб на месте.
ГСЧС Харьковщины призывает:
- Не приближайтесь к подозрительным предметам и не прикасайтесь к ним.
- Не пытайтесь самостоятельно перемещать или обезвреживать находки.
- Не входите на незнакомые и потенциально опасные территории.
- В случае обнаружения подозрительного предмета отойдите на безопасное расстояние и сообщите по номерам 101 или 102.
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Напомним, в селе Муравлинка Берестинского района во время полевых работ произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Обошлось без пострадавших.