У Харкові за рік поменшало АЗС на 2%: чи є дефіцит палива
Про ситуацію на автомобільних заправних станціях у Харкові розповіли у пресслужбі міськради.
Так у різних районах міста функціонують 137 АЗС. Заправитися бензином, дизелем та газом можна і в найбільш постраждалих частинах Харкова.
“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, дефіциту пального в місті немає. Крім того, на багатьох автозаправних комплексах працюють магазини та кафе”, – зазначили у мерії.
При цьому кількість працюючих заправних станцій за рік зменшилася приблизно на 2%.
“Усі 137 станцій оснащені джерелами альтернативного живлення”, – йдеться у повідомленні.
Це важливо у разі відключення електроенергії, пояснили у мерії.
17 Вересня 2025 в 11:35
