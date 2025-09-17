У Харкові за рік поменшало АЗС на 2%: чи є дефіцит палива

Про ситуацію на автомобільних заправних станціях у Харкові розповіли у пресслужбі міськради.

Так у різних районах міста функціонують 137 АЗС. Заправитися бензином, дизелем та газом можна і в найбільш постраждалих частинах Харкова.

“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, дефіциту пального в місті немає. Крім того, на багатьох автозаправних комплексах працюють магазини та кафе”, – зазначили у мерії.

При цьому кількість працюючих заправних станцій за рік зменшилася приблизно на 2%.

“Усі 137 станцій оснащені джерелами альтернативного живлення”, – йдеться у повідомленні.

Це важливо у разі відключення електроенергії, пояснили у мерії.