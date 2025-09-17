В Харькове за год стало меньше АЗС на 2%: есть ли дефицит топлива

О ситуации на автомобильных заправочных станциях в Харькове рассказали в пресс-службе горсовета.

Так в разных районах города функционируют 137 АСЗ. Заправиться бензином, дизелем и газом можно и в наиболее пострадавших частях Харькова.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, дефицита горючего в городе нет. Кроме того, на многих автозаправочных комплексах работают магазины и кафе», – отметили в мэрии.

При этом, количество работающих заправочных станций за год уменьшилось примерно на 2%.

«Все 137 станций оснащены источниками альтернативного питания», –говорится в сообщении.

Это крайне важно в случае отключения электроэнергии, объяснили в мэрии.