Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

В Харькове за год стало меньше АЗС на 2%: есть ли дефицит топлива

Общество 11:35   17.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове за год стало меньше АЗС на 2%: есть ли дефицит топлива Фото: ХГС

О ситуации на автомобильных заправочных станциях в Харькове рассказали в пресс-службе горсовета.

Так в разных районах города функционируют 137 АСЗ. Заправиться бензином, дизелем и газом можно и в наиболее пострадавших частях Харькова.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, дефицита горючего в городе нет. Кроме того, на многих автозаправочных комплексах работают магазины и кафе», – отметили в мэрии.

При этом, количество работающих заправочных станций за год уменьшилось примерно на 2%.

«Все 137 станций оснащены источниками альтернативного питания», –говорится в сообщении.

Это крайне важно в случае отключения электроэнергии, объяснили в мэрии.

Читайте также: «Для этого продвигаются в сторону Харькова»: командир «Хартии» о РФ и городе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 17 сентября: РФ продвинулась в Купянске, бои
Новости Харькова — главное 17 сентября: РФ продвинулась в Купянске, бои
17.09.2025, 10:41
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
17.09.2025, 07:28
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
16.09.2025, 20:00
«Для этого продвигаются в сторону Харькова»: командир «Хартии» о РФ и городе
«Для этого продвигаются в сторону Харькова»: командир «Хартии» о РФ и городе
17.09.2025, 11:04
Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)
Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)
17.09.2025, 10:32
Очередную схему с отсрочками «накрыли» в Харькове: стоимость «пакета услуг»
Очередную схему с отсрочками «накрыли» в Харькове: стоимость «пакета услуг»
17.09.2025, 12:07

Новости по теме:

22:13
БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов
23:48
В Харькове — «прилет» «Молнии» в АЗС, начался пожар — Терехов
08:10
«Гром-Е1» ударил по трассе в Харькове: разрушена АЗС, поврежден гипермаркет
14:43
Пьяный мужчина поджег кассу на АЗС в Харькове – полиция поймала подозреваемого
19:17
Двое мародеров хотели сдать дорожный знак на металлолом в Харьковской области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове за год стало меньше АЗС на 2%: есть ли дефицит топлива»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 11:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на автомобильных заправочных станциях в Харькове рассказали в пресс-службе горсовета.".