В Харькове за год стало меньше АЗС на 2%: есть ли дефицит топлива
Фото: ХГС
О ситуации на автомобильных заправочных станциях в Харькове рассказали в пресс-службе горсовета.
Так в разных районах города функционируют 137 АСЗ. Заправиться бензином, дизелем и газом можно и в наиболее пострадавших частях Харькова.
«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, дефицита горючего в городе нет. Кроме того, на многих автозаправочных комплексах работают магазины и кафе», – отметили в мэрии.
При этом, количество работающих заправочных станций за год уменьшилось примерно на 2%.
«Все 137 станций оснащены источниками альтернативного питания», –говорится в сообщении.
Это крайне важно в случае отключения электроэнергии, объяснили в мэрии.
17 сентября 2025 в 11:35
