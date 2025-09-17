«Для этого продвигаются в сторону Харькова»: командир «Хартии» о РФ и городе
Командир бригады «Хартия» Даниэль Китоне уверен, что на данный момент теми силами, которые есть у россиян, враг не сможет оккупировать Харьков.
Однако они стремятся повлиять на гражданское население – посеять сомнение, что Украина сможет победить, а также хотят вымотать харьковчан.
«Все видят те удары, которые они наносят по нашей стране, как «Шахеды» залетают в жилые дома, как «Искандеры» поражают торговые центры. И это сделано именно для этого, чтобы у населения появилось чувство усталости от войны. И именно для этого они продвигаются в сторону Харькова – чтобы их артиллерийские средства могли доставать в жилые кварталы. И чтобы там у кого посеять зерно: «А может давайте все прекратим любой ценой?», – отметил Китоне.
Вместе с тем, он подчеркнул, что все подобные попытки россиян – безуспешны. И харьковчане не планируют сдаваться.
«Харьков — железобетон, это город, который выстоял в 2022 году. И сейчас харьковское население, с учетом вернувшихся в Харьков людей поддерживает и, я уверен, будет поддерживать военных, будет стоять при любых обстоятельствах», – акцентировал командир
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Для этого продвигаются в сторону Харькова»: командир «Хартии» о РФ и городе»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 11:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир бригады «Хартия» Даниэле Китоне уверен, что на данный момент теми силами, которые есть у россиян, враг не сможет оккупировать Харьков. ".