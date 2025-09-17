«Для этого продвигаются в сторону Харькова»: командир «Хартии» о РФ и городе

Командир бригады «Хартия» Даниэль Китоне уверен, что на данный момент теми силами, которые есть у россиян, враг не сможет оккупировать Харьков.

Однако они стремятся повлиять на гражданское население – посеять сомнение, что Украина сможет победить, а также хотят вымотать харьковчан.

«Все видят те удары, которые они наносят по нашей стране, как «Шахеды» залетают в жилые дома, как «Искандеры» поражают торговые центры. И это сделано именно для этого, чтобы у населения появилось чувство усталости от войны. И именно для этого они продвигаются в сторону Харькова – чтобы их артиллерийские средства могли доставать в жилые кварталы. И чтобы там у кого посеять зерно: «А может давайте все прекратим любой ценой?», – отметил Китоне.

Вместе с тем, он подчеркнул, что все подобные попытки россиян – безуспешны. И харьковчане не планируют сдаваться.

«Харьков — железобетон, это город, который выстоял в 2022 году. И сейчас харьковское население, с учетом вернувшихся в Харьков людей поддерживает и, я уверен, будет поддерживать военных, будет стоять при любых обстоятельствах», – акцентировал командир

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»