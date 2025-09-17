Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)

Украина 10:32   17.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта) Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О том, что ВС РФ продвинулись в Купянске рассказали 17 сентября авторы проекта Deep State.

Согласно обновленным данным, враг захватил территории в северной части города.

Напомним, до этого аналитики Института изучения войны два дня подряд сообщали о продвижении врага в Купянске. Эксперты передавали, что враг захватывает территории в центральной части города. Однако глава РВА Андрей Канашевич утверждал, что ситуация на Купянщине остается неизменной. И несмотря на все угрозы, у врага нет никаких продвижений вглубь города. Такого же мнения придерживался и военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его наблюдениям распространенное мнение о том, что ВС РФ закрепились в Купянске, проникнув с северо-западных околиц, пока еще не подтверждается.

Читайте также: Генштаб: 12 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине за сутки

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
17.09.2025, 07:28
Новости Харькова — главное 17 сентября: шестеро раненых, лесные пожары
Новости Харькова — главное 17 сентября: шестеро раненых, лесные пожары
17.09.2025, 08:36
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
16.09.2025, 20:00
Закрепились ли ВС РФ в Купянске и что на севере области, рассказал Машовец
Закрепились ли ВС РФ в Купянске и что на севере области, рассказал Машовец
17.09.2025, 09:13
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
16.09.2025, 21:24
Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)
Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)
17.09.2025, 10:32

Новости по теме:

11:52
Мировое на Купянщине вновь стало «серой зоной», идут бои – Deep State
11:22
Враг продвинулся на Харьковщине – в Deep State показали, где именно
10:40
ВСУ освободили часть территорий возле Купянска – Deep State
07:09
На севере от Харькова продвинулись оккупанты – карта Deep State
07:30
Deep State: враг продвинулся на Харьковщине – что захватил

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 10:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ВС РФ продвинулись в Купянске рассказали 1 сентября авторы проекта Deep State.".