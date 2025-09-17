Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)
О том, что ВС РФ продвинулись в Купянске рассказали 17 сентября авторы проекта Deep State.
Согласно обновленным данным, враг захватил территории в северной части города.
Напомним, до этого аналитики Института изучения войны два дня подряд сообщали о продвижении врага в Купянске. Эксперты передавали, что враг захватывает территории в центральной части города. Однако глава РВА Андрей Канашевич утверждал, что ситуация на Купянщине остается неизменной. И несмотря на все угрозы, у врага нет никаких продвижений вглубь города. Такого же мнения придерживался и военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его наблюдениям распространенное мнение о том, что ВС РФ закрепились в Купянске, проникнув с северо-западных околиц, пока еще не подтверждается.
