Генштаб: 12 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине за сутки

В течение минувших суток в Харьковской области россияне пытались наступать 12 раз, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали пять боестолкновений возле Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.

Тем временем на Купянском – СОУ отбили за минувшие сутки семь штурмов оккупантов. Россияне атаковали около Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчасного.

«Всего за вчера зафиксировано 183 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4685 обстрелов, из них 73 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6206 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери ВС РФ такие: