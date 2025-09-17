Генштаб: 12 атак росіян відбили СОУ на Харківщині за добу
Протягом минулої доби на Харківщині росіяни намагалися наступати 12 разів, передає Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували п’ять бойових зіткнень біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.
Тим часом на Куп’янському – СОУ відбили минулої доби сім штурмів окупантів. Росіяни атакували біля Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.
“Загалом за вчора зафіксовано 183 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 74 авіаційних удари, скинувши 118 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, з них 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.
Втрати ЗС РФ такі:
