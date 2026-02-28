Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Шість разів атакував ворог з початку доби на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував в районах населених пунктів Покровка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог двічі йшов вперед у напрямку Курилівки та в районі Борівської Андріївки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 52 атаки, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв: війська РФ не мають просування ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському напрямку. Аналітики з посиланням на російського військового блогера зазначали, що солдат 128-ї мотострілецької бригади РФ, що діє на Харківському напрямку, поскаржився на обмеження боєприпасів. Детальніше.