Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Шість разів атакував ворог з початку доби на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував в районах населених пунктів Покровка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку ворог двічі йшов вперед у напрямку Курилівки та в районі Борівської Андріївки.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 52 атаки, зазначили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв: війська РФ не мають просування ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському напрямку. Аналітики з посиланням на російського військового блогера зазначали, що солдат 128-ї мотострілецької бригади РФ, що діє на Харківському напрямку, поскаржився на обмеження боєприпасів. Детальніше.
Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 16:06