«Враг не имеет никаких продвижений вглубь Купянска»: комментарий Канашевича

Ситуация на Купянщине остается неизменной. В результате сегодняшних обстрелов уже есть раненые и погибший, сообщил в эфире нацмарафона глава РВА Андрей Канашевич.

По его словам, обстрелы продолжаются. Враг применяет весь спектр вооружения. В частности, вечером 15 сентября и ночью 16 числа активно россияне били КАБами.

«Они летели по Шевченковской громаде. Это самая отдаленная громада от линии фронта», — рассказал Канашевич.

Он уточнил, что в Купянске остаются 800 человек.

«Несмотря на все сообщения, относительно наличия врага в Купянске, осуществляем эвакуацию. На сегодня, несмотря на все угрозы, видим, что есть определенный контроль. У врага нет никаких продвижений вглубь города», — заявил Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в сводке 16 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали: согласно геолокационным кадрам, россияне смогли продвинуться в центральной части Купянска. Российский блогер утверждал, что почти весь Купянск является спорной серой зоной, передавали аналитики.