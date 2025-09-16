Live
Фармуниверситет для РФ – просто мишень: реакция Зеленского на удар по Харькову

Происшествия 16:05   16.09.2025
Виктория Яковенко
Фармуниверситет для РФ – просто мишень: реакция Зеленского на удар по Харькову Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар армии по Харькову 16 сентября.

«День – удар по центру Харькова, по зданиям университета. Национальный фармацевтический университет для Росии – просто мишень. Продолжаются и постоянные удары российскими управляемыми авиабомбами по громадам Сумщины, Харьковщины, Донетчины. Бьют FPV-дронами по Запорожской области. Постоянные артобстрелы Херсона», – отметил Зеленский.

Он заявил, что пока РФ не будет испытывать своих действительно сильных потерь, прежде всего — экономических, она будет избегать реальной дипломатии и окончания войны.

«Важно, чтобы мир реагировал на каждый удар. Важно, чтобы Европа, Соединенные Штаты, страны «семерки» и «двадцатки» не дарили России время – время на войну. Сильные санкции нужны. Сильные тарифы на российскую торговлю требуются. Сильная защита жизни нужна», — подчеркнул президент.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. Терехов уточнил, что «Шахед» попал в учебное заведение, рядом находится рынок.

Синегубов информировал, что город атаковали несколько БпЛА, часть из них удалось сбить. Известно о четырех пострадавших. «Прилет» пришелся по Институту повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета возле Конного рынка.

Автор: Виктория Яковенко
