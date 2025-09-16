Харьков атаковали несколько БпЛА, часть сбили – ОВА (фото и видео последствий)
Появились фото последствий утреннего удара БпЛА по Слободскому району Харькова.
Дополнено в 12:55. Последствия атаки вражеского БпЛА по Слободскому району Харькова опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.
Видео: Харьковская областная прокуратура
12:39. «Враг атаковал город несколькими БпЛА, часть из них удалось сбить. Одно из попаданий зафиксировали в Слободском районе. В результате обстрела повреждена крыша и одно из перекрытий двухэтажного административного здания», — уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате удара, по его данным, пострадали два человека, которые в момент «прилета» были на улице. Их состояние оценивают как легкое.
«Этот объект не имел никакого отношения к военной или оборонной промышленности — это исключительно гражданское здание в центральной части города. Очевидно, целью врага было поражение максимального количества мирных людей», – считает глава ХОВА.
Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. О трех пострадавших информировал городской голова. Он уточнил, что «Шахед» попал в учебное заведение, рядом находится рынок.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, Олег Синегубов, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков атаковали несколько БпЛА, часть сбили – ОВА (фото и видео последствий)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появились фото последствий утреннего удара БпЛА по Слободскому району Харькова.".