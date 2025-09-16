Харьков атаковали несколько БпЛА, часть сбили – ОВА (фото и видео последствий)

Появились фото последствий утреннего удара БпЛА по Слободскому району Харькова.

Дополнено в 12:55. Последствия атаки вражеского БпЛА по Слободскому району Харькова опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

12:39. «Враг атаковал город несколькими БпЛА, часть из них удалось сбить. Одно из попаданий зафиксировали в Слободском районе. В результате обстрела повреждена крыша и одно из перекрытий двухэтажного административного здания», — уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара, по его данным, пострадали два человека, которые в момент «прилета» были на улице. Их состояние оценивают как легкое.

«Этот объект не имел никакого отношения к военной или оборонной промышленности — это исключительно гражданское здание в центральной части города. Очевидно, целью врага было поражение максимального количества мирных людей», – считает глава ХОВА.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. О трех пострадавших информировал городской голова. Он уточнил, что «Шахед» попал в учебное заведение, рядом находится рынок.