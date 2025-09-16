Live
«Рядом рынок»: куда попал «Шахед» в Харькове, рассказал Терехов (видео)

Происшествия 11:58   16.09.2025
Виктория Яковенко
Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов информирует, что утром БпЛА типа «Шахед» попал в учебное заведение.

«Мы сегодня имеем попадание «Шахеда» в здание. Это здание, расположенное практически в центральной части. Это учебное заведение, ценная историческая застройка. И хочу сказать, что, к счастью, у нас нет жертв, но есть три человека, которые обратились к медикам, к врачам за медицинской помощью», — сказал городской голова журналистам.

Он уточнил, что на месте «прилета» работают спасатели.

«Ведь произошел очень большой пожар крыши. Сейчас уже удалось локализовать этот пожар. Работают наши коммунальные службы. Рядом расположен рынок, где очень много людей находились», — добавил Терехов.

Видео: Telegram-канал «Труха Харьков»

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. Было известно о трех пострадавших.

Читайте также: Восемь пожаров начались на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко
