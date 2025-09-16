«Рядом рынок»: куда попал «Шахед» в Харькове, рассказал Терехов (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов информирует, что утром БпЛА типа «Шахед» попал в учебное заведение.
«Мы сегодня имеем попадание «Шахеда» в здание. Это здание, расположенное практически в центральной части. Это учебное заведение, ценная историческая застройка. И хочу сказать, что, к счастью, у нас нет жертв, но есть три человека, которые обратились к медикам, к врачам за медицинской помощью», — сказал городской голова журналистам.
Он уточнил, что на месте «прилета» работают спасатели.
«Ведь произошел очень большой пожар крыши. Сейчас уже удалось локализовать этот пожар. Работают наши коммунальные службы. Рядом расположен рынок, где очень много людей находились», — добавил Терехов.
Видео: Telegram-канал «Труха Харьков»
Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. Было известно о трех пострадавших.
Читайте также: Восемь пожаров начались на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Рядом рынок»: куда попал «Шахед» в Харькове, рассказал Терехов (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 11:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов информирует, что утром БпЛА типа «Шахед» попал в учебное заведение.".