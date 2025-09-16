Live
  • Вт 16.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.5

В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые

Происшествия 11:12   16.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые Фото: flickr.com

Взрыв в Харькове прозвучал около 10:53.

Дополнено в 11:12. Количество пострадавших возросло до трех, сообщил Терехов.

Дополнено в 11:10. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар.

«На месте следуют подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи», – написал начальник ХОВА.

Дополнено в 11:08. Терехов проинформировал о двух раненых в результате «прилета».

Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков – под атакой российских беспилотников.

Позже городской голова добавил, что «прилет» – между Слободским и Основянским районами.

Тревогу в Харькове и области объявили в 10:46. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в регионе заметили беспилотники. 

Позже мониторинговые ТГ-каналы сообщили, что опасность возникла для северной части области.  Вскоре начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил об угрозе «Шахедов» для громады и призвал оставаться в укрытиях. 

Читайте также: Killzone под Харьковом устроили для оккупантов украинские защитники 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые
В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые
16.09.2025, 11:12
Новости Харькова — главное 16 сентября: город атаковали БпЛА, 31 бой
Новости Харькова — главное 16 сентября: город атаковали БпЛА, 31 бой
16.09.2025, 11:04
Россияне – в центре Купянска: анализ ISW
Россияне – в центре Купянска: анализ ISW
16.09.2025, 07:24
«Лакомый кусочек» – о попытках РФ захватить завод в Волчанске рассказал воин
«Лакомый кусочек» – о попытках РФ захватить завод в Волчанске рассказал воин
16.09.2025, 09:48
Харьковская область – в тройке лидеров по количеству мошенничеств
Харьковская область – в тройке лидеров по количеству мошенничеств
15.09.2025, 15:32
Killzone под Харьковом устроили для оккупантов украинские защитники
Killzone под Харьковом устроили для оккупантов украинские защитники
16.09.2025, 10:14

Новости по теме:

15:30
В Харькове — взрывы: по пригороду били из авиации, пострадавший (фото)
16:18
Взрыв слышали харьковчане: что это было, сообщил Терехов
16:25
Сотрудников гуманитарной миссии по разминированию атаковала РФ под Черниговом
20:35
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
22:20
В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 11:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв в Харькове прозвучал около 10:53.".