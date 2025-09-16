В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые
Взрыв в Харькове прозвучал около 10:53.
Дополнено в 11:12. Количество пострадавших возросло до трех, сообщил Терехов.
Дополнено в 11:10. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар.
«На месте следуют подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи», – написал начальник ХОВА.
Дополнено в 11:08. Терехов проинформировал о двух раненых в результате «прилета».
Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков – под атакой российских беспилотников.
Позже городской голова добавил, что «прилет» – между Слободским и Основянским районами.
Тревогу в Харькове и области объявили в 10:46. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в регионе заметили беспилотники.
Позже мониторинговые ТГ-каналы сообщили, что опасность возникла для северной части области. Вскоре начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил об угрозе «Шахедов» для громады и призвал оставаться в укрытиях.
