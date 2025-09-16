Killzone под Харьковом устроили для оккупантов украинские защитники

О том, что ВСУ устроили на Харьковщине killzone для врага, рассказал украинский военный журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в десяти километрах от линии боестолкновения на Липецком направлении бойцы бригады «Хартия» устроили настоящую killzone. Так россияне не могут проводить штурмы, а вместо этого теряют силы на закрепление, наблюдение и прикрытие. Эффективное огневое поражение со стороны ВСУ не дает им продвигаться.

«То есть, у врага значительные тактические преимущества, господствующая гряда высот с выгодными радиогоризонтами, удобные лесные массивы для передвижения и накопления сил, удобные и скрытые логистические маршруты, но вперед они не могут продвинуться. «Хартия» навязала россиянам такой темп потерь, который враг не может выдерживать. Именно поэтому в направлении Липцев за целый год враг не продвинулся ни на шаг. Понятно, что это результат комплексных решений, усилий всех подразделений, совместная работа приданых сил», – отметил Бутусов.

На данный момент, по его информации, ВС РФ пытаются перехватить тактическую инициативу, чтобы возобновить силы для наступлений.

«Поэтому основные цели – не колонны и штурмовые группы, а укрытия, блиндажи, антенны и другие, нерейтинговые цели», – объяснил журналист.

И добавил: благодаря этому и удается стабильно удерживать линию фронта.