Killzone под Харьковом устроили для оккупантов украинские защитники
О том, что ВСУ устроили на Харьковщине killzone для врага, рассказал украинский военный журналист Юрий Бутусов.
По его словам, в десяти километрах от линии боестолкновения на Липецком направлении бойцы бригады «Хартия» устроили настоящую killzone. Так россияне не могут проводить штурмы, а вместо этого теряют силы на закрепление, наблюдение и прикрытие. Эффективное огневое поражение со стороны ВСУ не дает им продвигаться.
«То есть, у врага значительные тактические преимущества, господствующая гряда высот с выгодными радиогоризонтами, удобные лесные массивы для передвижения и накопления сил, удобные и скрытые логистические маршруты, но вперед они не могут продвинуться. «Хартия» навязала россиянам такой темп потерь, который враг не может выдерживать. Именно поэтому в направлении Липцев за целый год враг не продвинулся ни на шаг. Понятно, что это результат комплексных решений, усилий всех подразделений, совместная работа приданых сил», – отметил Бутусов.
На данный момент, по его информации, ВС РФ пытаются перехватить тактическую инициативу, чтобы возобновить силы для наступлений.
«Поэтому основные цели – не колонны и штурмовые группы, а укрытия, блиндажи, антенны и другие, нерейтинговые цели», – объяснил журналист.
И добавил: благодаря этому и удается стабильно удерживать линию фронта.
Читайте также: «Лакомый кусочек» – о попытках РФ захватить завод в Волчанске рассказал воин
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Killzone под Харьковом устроили для оккупантов украинские защитники»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 10:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ВСУ устроили на Харьковщине killzone для врага, рассказал украинский военный журналист Юрий Бутусов.".