«Лакомый кусочек» – о попытках РФ захватить завод в Волчанске рассказал воин
Начальник группы по взаимодействию со СМИ пограничной бригады «Гарт» Александр Даниленко в єфире нацмарафона рассказал о ситуации на севере Харьковщины, в частности, в Волчанске.
Он отметил, что Волчанский агрегатный завод – желанная цель для оккупантов. В основном, из-за того, что там много подземных коммуникаций, а значит, в случае успеха, врагу с легкостью удастся скрываться под землей.
«Агрегатный завод Волчанска – это очень лакомый кусочек. Захват этого завода – это будет хорошим плацдармом для врага, чтобы потом прибегнуть к более серьезным штурмам, к полному захвату уже Волчанска, а он его контролирует сейчас меньшую, северную часть. И мы это отлично понимаем, и Силы обороны Украины это прекрасно понимают, поэтому держат этот завод, сдерживают это наступление. Ну а конечно, любое отражение штурма — это приятно, хотя очень тяжело. Но отдавать завод нельзя ни в коем случае, это стратегический объект», – констатировал Даниленко.
Также он рассказал о ситуации возле речки Волчья. По словам бойца, на данный момент любые попытки создать там понтонные переправы – пресекаются ВСУ.
«Они фиксируются теми нашими ребятами-аэроразведчиками. И по этим целям сразу задаются огневые поражения, еще на начальной стадии. И враг пока, хотя эта река небольшая, достаточно небольшая, она неширокая, но враг ее перейти не может. В том числе, возвести какие-то понтонные переправы, уже говорили о тех так называемых «киллзонах». Наши дронари работают нормально, хорошо работают и уничтожают все, что, скажем так, шевелится», – добавил Даниленко.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Россияне – в центре Купянска: анализ ISW
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Лакомый кусочек» – о попытках РФ захватить завод в Волчанске рассказал воин»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 09:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник группы по взаимодействию со СМИ пограничной бригады «Гарт» Александр Даниленко в єфире нацмарафона рассказал о ситуации на севере Харьковщины, в частности, в Волчанске.".