«Лакомый кусочек» – о попытках РФ захватить завод в Волчанске рассказал воин

Записано 09:48   16.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Лакомый кусочек» – о попытках РФ захватить завод в Волчанске рассказал воин

Начальник группы по взаимодействию со СМИ пограничной бригады «Гарт» Александр Даниленко в єфире нацмарафона рассказал о ситуации на севере Харьковщины, в частности, в Волчанске.

Он отметил, что Волчанский агрегатный завод – желанная цель для оккупантов. В основном, из-за того, что там много подземных коммуникаций, а значит, в случае успеха, врагу с легкостью удастся скрываться под землей.

«Агрегатный завод Волчанска – это очень лакомый кусочек. Захват этого завода – это будет хорошим плацдармом для врага, чтобы потом прибегнуть к более серьезным штурмам, к полному захвату уже Волчанска, а он его контролирует сейчас меньшую, северную часть. И мы это отлично понимаем, и Силы обороны Украины это прекрасно понимают, поэтому держат этот завод, сдерживают это наступление. Ну а конечно, любое отражение штурма — это приятно, хотя очень тяжело. Но отдавать завод нельзя ни в коем случае, это стратегический объект», – констатировал Даниленко.

Также он рассказал о ситуации возле речки Волчья. По словам бойца, на данный момент любые попытки создать там понтонные переправы – пресекаются ВСУ.

«Они фиксируются теми нашими ребятами-аэроразведчиками. И по этим целям сразу задаются огневые поражения, еще на начальной стадии. И враг пока, хотя эта река небольшая, достаточно небольшая, она неширокая, но враг ее перейти не может. В том числе, возвести какие-то понтонные переправы, уже говорили о тех так называемых «киллзонах». Наши дронари работают нормально, хорошо работают и уничтожают все, что, скажем так, шевелится», – добавил Даниленко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Россияне – в центре Купянска: анализ ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
