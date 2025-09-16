“Ласий шматочок” – про спроби РФ захопити завод у Вовчанську розповів воїн

Начальник групи із взаємодії зі ЗМІ прикордонної бригади «Гарт» Олександр Даниленко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на півночі Харківщини, зокрема у Вовчанську.

Він підкреслив, що Вовчанський агрегатний завод є бажаною метою для окупантів. В основному через те, що там багато підземних комунікацій, а значить, у разі успіху, ворогові з легкістю вдасться ховатися під землею.

“Агрегатний завод Вовчанську – це дуже ласий шматочок. захоплення цього заводу – це буде гарним плацдармом для ворога, щоб потім вдатися до більш серйозних штурмів, до повного захоплення вже Вовчанська, а він його контролює зараз меншу, північну частину. І ми це чудово розуміємо, Сили оборони України це чудово розуміють, тому тримають цей завод, стримують цю навалу. Ну, а звісно, будь-яке відбиття штурму – це приємно, хоча дуже важко. Але віддавати завод не можна в ніякому разі, це стратегічний об’єкт”, – зазначив Даниленко.

Також він розповів про ситуацію біля річки Вовча. За словами бійця, зараз будь-які спроби створити там понтонні переправи – припиняють ЗСУ.

“Вони фіксуються тими нашими хлопцями-аеророзвідниками. І по цих цілях одразу задаються вогневі ураження, ще на початковій стадії. І ворог поки що, хоча ця річка невелика, досить невелика, вона неширока, але ворог її перейти не може. В тому числі звести якісь понтонні переправи, вже говорили про ті так звані “кіллзони”, наші дронарі працюють нормально, гарно працюють і знищують все, що, кажемо так, ворушиться”, – додав Даниленко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”