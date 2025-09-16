Killzone під Харковом влаштували для окупантів українські захисники
Про те, що ЗСУ влаштували на Харківщині killzone для ворога, розповів український військовий журналіст Юрій Бутусов.
За його словами, за десять кілометрів від лінії бойового зіткнення на Липецькому напрямку бійці бригади «Хартія» влаштували справжню killzone. Так росіяни не можуть проводити штурми, а натомість втрачають сили на закріплення, спостереження та прикриття. Ефективна вогнева поразка з боку ЗСУ не дає їм просуватися.
“Тобто у ворога значні тактичні переваги, панівна гряда висот з вигідними радіогоризонтами, зручні лісові масиви для пересування та накопичення сил, зручні та приховані логістичні маршрути, але вперед вони просунутись не можуть. «Хартія» нав’язала росіянам такий темп втрат, який ворог не може витримувати. Саме тому на напрямку Липців за цілий рік ворог не просунувся ні на крок. Зрозуміло, що це результат комплексних рішень, зусиль усіх підрозділів, спільна робота приданих сил”, – наголосив Бутусов.
Наразі, за його інформацією, ЗС РФ намагається перехопити тактичну ініціативу, щоб відновити сили для наступів.
“Тому основні цілі – це не колони та штурмові групи, а укриття, бліндажі, антени та інші, нерейтингові цілі”, – пояснив журналіст.
І додав: завдяки цьому і вдається стабільно утримувати лінію фронту.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Killzone під Харковом влаштували для окупантів українські захисники»
Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2025 в 10:14;
