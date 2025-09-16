Live
Восемь пожаров начались на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС

Происшествия 07:39   16.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, всего в течение суток в регионе бушевали 54 пожара. 

Восемь возгораний возникли из-за обстрелов россиян. Пылало в Изюмском и Купянском районах. Среди разрушений из-за пожаров – склады, хозпостройки, также горела сухая трава.

«За сутки ликвидировано 23 пожара в природных экосистемах на общей площади более 16 га. В настоящее время идет ликвидация 11 лесных пожаров на территории Завгородневского, Песчанского, Студенецкого, Краснооскольского и Артемовского лесничеств Изюмского района. Общая площадь тушения лесных пожаров составляет более 77 га», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, за сутки на Харьковщине пиротехники выявили и изъяли 115 единиц взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за семь дней в городе не зафиксировали ни одного обстрела. Также он отметил: за неделю в городе воздушная тревога продолжалась почти 37 часов. Для сравнения, в области этот показатель более чем вдвое выше – более 80 часов.

Читайте также: Россияне – в центре Купянска: анализ ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
