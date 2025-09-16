Восемь пожаров начались на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, всего в течение суток в регионе бушевали 54 пожара.
Восемь возгораний возникли из-за обстрелов россиян. Пылало в Изюмском и Купянском районах. Среди разрушений из-за пожаров – склады, хозпостройки, также горела сухая трава.
«За сутки ликвидировано 23 пожара в природных экосистемах на общей площади более 16 га. В настоящее время идет ликвидация 11 лесных пожаров на территории Завгородневского, Песчанского, Студенецкого, Краснооскольского и Артемовского лесничеств Изюмского района. Общая площадь тушения лесных пожаров составляет более 77 га», – уточнили в ГСЧС.
Кроме того, за сутки на Харьковщине пиротехники выявили и изъяли 115 единиц взрывоопасных предметов.
Напомним, накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за семь дней в городе не зафиксировали ни одного обстрела. Также он отметил: за неделю в городе воздушная тревога продолжалась почти 37 часов. Для сравнения, в области этот показатель более чем вдвое выше – более 80 часов.
Читайте также: Россияне – в центре Купянска: анализ ISW
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: возгорания, обстрелы, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Восемь пожаров начались на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 07:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, всего в течение суток в регионе бушевали 54 пожаров. ".