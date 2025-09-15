Неделя в Харькове – без обстрелов: во что хочет верить Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает: за семь дней в городе не зафиксировали ни одного обстрела.
«Это, к сожалению, отнюдь не означает, что стало безопасно: война продолжается, враг – циничный и безжалостный, угроза с неба никуда не исчезла. Но очень хочется верить, что такая тихая динамика – без атак, без человеческих потерь и без новых разрушений – снова станет нормой жизни харьковчан», — пишет городской голова.
Он добавил, что Харьков продолжает приходить в себя от последствий предыдущих ударов. Говорит: каждый день работают коммунальщики, энергетики, дорожники, ремонтные бригады.
«За неделю в городе воздушная тревога продолжалась почти 37 часов. Для сравнения, в области этот показатель более чем вдвое выше – более 80 часов. Впрочем, несмотря на любую статистику, главное – не терять бдительности. Еще раз призываю всех: если звучит сирена, обязательно уходите в укрытие», — обратился Терехов.
Напомним, накануне мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал, что, несмотря на «тишину», в городе раздаются много сирен. Также на прошлой неделе горожане слышали взрывы, раздававшиеся из пригородов. Он призвал харьковчан прислушаться к воздушным тревогам и быть осторожными.
Читайте также: Ранен мужчина, повреждены дома и ж/д инфраструктура – Синегубов об обстрелах
Дата публикации материала: 15 сентября 2025 в 12:17
