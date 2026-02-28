Новости Харькова – главное за 28 февраля: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:45

В Харькове тревога продолжалась всю ночь – летали вражеские БпЛА

Воздушную тревогу объявили ​​в городе еще около 20:30. В 22:30 в Воздушных силах ВСУ предупреждали про вражеский дрон, который летел в направлении города.

О беспилотниках, которые кружили в регионе, в ВС ВСУ сообщали почти всю ночь.

Уже утром, в 06:10, писали о группе БпЛА, летевших в сторону Харькова.

Около 06:40 был слышен взрыв, вероятно, раздавшийся за пределами города.

Ранее МГ «Объектив» сообщала: не один, а по меньшей мере два российских дрона на оптоволокне уже долетели до окрестностей Харькова. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Кроме эпизода с ударом в дерево, который подтвердила областная прокуратура, был еще и «прилет» по автомобилю. Он произошел на северной окраине города. Видео опубликовали в российских каналах. А его реальность подтвердил советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов. Эти факты свидетельствуют: БпЛА на оптоволокне обнаружили длинный наземный коридор в сторону Харькова и достают на расстояние около 21 км. Аналитики сделали неутешительный прогноз: такое увеличение дальности действия оптоволоконных FPV позволит российским войскам преследовать гражданское население Харькова.