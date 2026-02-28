В одном из районов Харькова упал вражеский беспилотник

Около 18:00 мэр Игорь Терехов сообщил о падении вражеского боевого беспилотника в Харькове.

Это произошло в Шевченковском районе, уточнил мэр. Последствия уточняются.

Глава ХОВА Олег Синегубов пишет, что в результате удара БпЛА поврежден забор в нежилом доме. По предварительной информации, без пострадавших.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 12:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали удар группой вражеских боевых дронов по Холодногорскому району. Предварительно, пострадавших в результате удара нет, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также взрыв слышали в городе после 13:00. В ВС ВСУ предупреждали о «скоростной цели» в направлении Харькова. Попадание произошло за пределами населенного пункта Малоданиловской громады, писал ее глава Александр Гололобов. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.