В одному з районів Харкова впав ворожий безпілотник

Близько 18:00 мер Ігор Терехов повідомив про падіння ворожого бойового безпілотника у Харкові.

Це сталося у Шевченківському районі, уточнив міський голова. Наслідки наразі уточнюються.

Голова ХОВА Олег Синєгубов пише, що внаслідок удару БпЛА пошкоджений паркан в нежитловому будинку. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Нагадаємо, вибухи чули в Харкові після 12:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що в місті зафіксували удар групою ворожих бойових дронів по Холодногірському району. Попередньо, постраждалих внаслідок удару немає, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також вибух чули в місті після 13:00. У ПС ЗСУ попереджали про «швидкісну ціль» у напрямку Харкова. Влучання відбулося за межами населеного пункту Малоданилівської громади, писав її голова Олександр Гололобов. Він додав, що інформація про постраждалих не надходила.