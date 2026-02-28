Live

FPV-дроны ударили по ферме на Харьковщине: есть пострадавшие (фото)

Происшествия 17:42   28.02.2026
FPV-дроны ударили по ферме на Харьковщине: есть пострадавшие (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

28 февраля враг атаковал FPV-дронами фермерское хозяйство в селе Россоховатое Изюмского района.

«Около 12:00 в результате попадания вражеского дрона был поврежден автомобиль Volkswagen T6, на котором прибыл работник хозяйства. Впоследствии на место происшествия приехал заведующий фермой на собственном автомобиле ЗАЗ Таврия. Во время осмотра поврежденного транспортного средства произошло повторное попадание FPV-дрона — на этот раз в автомобиль ЗАЗ, он загорелся”, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Эти мужчины в результате обстрела не пострадали.

Однако из-за вражеской атаки пострадали другие работники фермы, а именно 25-летний мужчина получил телесные повреждения, еще один 20-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

