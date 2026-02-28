FPV-дрони вдарили по фермі на Харківщині: є постраждалі (фото)

28 лютого ворог атакував FPV-дронами фермерське господарство у селі Розсохувате Ізюмського району.

“Близько 12:00 внаслідок влучання ворожого дрона було пошкоджено автомобіль Volkswagen T6, на якому прибув працівник господарства. Згодом на місце події приїхав завідувач ферми на власному автомобілі ЗАЗ «Таврія». Під час огляду пошкодженого транспортного засобу відбулося повторне влучання FPV-дрона — цього разу в автомобіль ЗАЗ, унаслідок чого він загорівся”, – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Ці чоловіки внаслідок обстрілу не постраждали.

Однак через ворожу атаку постраждали інші працівники ферми, а саме 25-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, ще один 20-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.