Live

FPV-дрони вдарили по фермі на Харківщині: є постраждалі (фото)

Події 17:42   28.02.2026
Вікторія Яковенко
FPV-дрони вдарили по фермі на Харківщині: є постраждалі (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

28 лютого ворог атакував FPV-дронами фермерське господарство у селі Розсохувате Ізюмського району.

“Близько 12:00 внаслідок влучання ворожого дрона було пошкоджено автомобіль Volkswagen T6, на якому прибув працівник господарства. Згодом на місце події приїхав завідувач ферми на власному автомобілі ЗАЗ «Таврія». Під час огляду пошкодженого транспортного засобу відбулося повторне влучання FPV-дрона — цього разу в автомобіль ЗАЗ, унаслідок чого він загорівся”, – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Ці чоловіки внаслідок обстрілу не постраждали.

Однак через ворожу атаку постраждали інші працівники ферми, а саме 25-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, ще один 20-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

удар по ферме на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по ферме на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
В одному з районів Харкова впав ворожий безпілотник
В одному з районів Харкова впав ворожий безпілотник
28.02.2026, 18:01
У Харкові чули вибух: ПС ЗСУ повідомляли про «швидкісну ціль»
У Харкові чули вибух: ПС ЗСУ повідомляли про «швидкісну ціль»
28.02.2026, 13:28
Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики
Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики
28.02.2026, 14:04
Новини Харкова – головне за 28 лютого: удари БпЛА, атака “швидку” та ферму
Новини Харкова – головне за 28 лютого: удари БпЛА, атака “швидку” та ферму
28.02.2026, 18:03
Посварилася з родичкою і пішла: у Харкові поліція шукала підлітка
Посварилася з родичкою і пішла: у Харкові поліція шукала підлітка
28.02.2026, 15:39
Працює чи ні? Чому закривали ковзанку в Харкові, графік, чи витримає +10
Працює чи ні? Чому закривали ковзанку в Харкові, графік, чи витримає +10
28.02.2026, 12:25

Новини за темою:

25.02.2026
РФ два дні безперервно атакує газові об’єкти на Харківщині – Нафтогаз
04.02.2026
Ситуація в енергетиці Харківщини після атаки РФ: чи всім повернули світло
04.02.2026
Вночі РФ била по Харкову з РСЗВ «Торнадо-С»: яка загроза була після ударів
28.01.2026
Атака БпЛА на поїзд на Харківщині: у прокуратурі уточнили, що загинули шестеро
26.01.2026
Без світла 80% Харкова та області. Синєгубов повідомив, чим атакувала армія РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «FPV-дрони вдарили по фермі на Харківщині: є постраждалі (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 17:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 лютого ворог атакував FPV-дронами фермерське господарство у селі Розсохувате Ізюмського району.".