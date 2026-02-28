Live

Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики

Події 14:04   28.02.2026
Вікторія Яковенко
Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Напередодні, 27 лютого, бригада медиків їхала на виклик у Куп’янському районі. Під час руху авто двічі атакували ворожі дрони, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“На даху авто ЕМД зображений перекреслений автомат – знак, що означає: це медичний транспорт, який не бере участі в бойових діях і призначений виключно для надання медичної допомоги та порятунку життя. Та навіть цей знак не став захистом від цілеспрямованої атаки ворога”, – йдеться у повідомленні.

медиков атаковали на Харьковщине
Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Лікар Дмитро Колесник вирішив залишити автомобіль, забрати медичне обладнання та виходити пішки, щоб зберегти життя бригади.

“Поруч – команда: парамедик Дудулад Олександр та екстрений медичний технік Журавльов Олег. Бригада діяла як єдине ціле та змогла вийти з-під загрози. Після відновлення зв’язку військові під наглядом дронів вивели бригаду у безпечне місце. Поліцейські здійснили евакуацію. Згодом було врятовано автомобіль”, – розповіли медики.

Відео: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Читайте також: Група ворожих БпЛА атакувала Харків – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики
Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики
28.02.2026, 14:04
Група ворожих БпЛА атакувала Харків – Терехов
Група ворожих БпЛА атакувала Харків – Терехов
28.02.2026, 12:21
Вибухи в Ірані: Ізраїль повідомляє про «превентивний удар», заява Трампа 📹
Вибухи в Ірані: Ізраїль повідомляє про «превентивний удар», заява Трампа 📹
28.02.2026, 10:39
Працює чи ні? Чому закривали ковзанку в Харкові, графік, чи витримає +10
Працює чи ні? Чому закривали ковзанку в Харкові, графік, чи витримає +10
28.02.2026, 12:25
Сьогодні 28 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 лютого 2026: яке свято та день в історії
28.02.2026, 06:00
Понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину минулої доби: наслідки
Понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину минулої доби: наслідки
28.02.2026, 09:01

Новини за темою:

28.02.2026
Група ворожих БпЛА атакувала Харків – Терехов
28.02.2026
Понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину минулої доби: наслідки
27.02.2026
Перші хвилини після атаки РФ на Харків показали копи (відео)
27.02.2026
БпЛА атакували село в Харківському районі: серед постраждалих – діти
26.02.2026
Атака на Харків: пошкоджено понад півтори сотні будівель (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 14:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 27 лютого, бригада медиків їхала на виклик у Куп’янському районі. Під час руху авто двічі атакували ворожі дрони".