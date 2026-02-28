Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики

Напередодні, 27 лютого, бригада медиків їхала на виклик у Куп’янському районі. Під час руху авто двічі атакували ворожі дрони, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“На даху авто ЕМД зображений перекреслений автомат – знак, що означає: це медичний транспорт, який не бере участі в бойових діях і призначений виключно для надання медичної допомоги та порятунку життя. Та навіть цей знак не став захистом від цілеспрямованої атаки ворога”, – йдеться у повідомленні.

Лікар Дмитро Колесник вирішив залишити автомобіль, забрати медичне обладнання та виходити пішки, щоб зберегти життя бригади.

“Поруч – команда: парамедик Дудулад Олександр та екстрений медичний технік Журавльов Олег. Бригада діяла як єдине ціле та змогла вийти з-під загрози. Після відновлення зв’язку військові під наглядом дронів вивели бригаду у безпечне місце. Поліцейські здійснили евакуацію. Згодом було врятовано автомобіль”, – розповіли медики.

Відео: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф