Live

Вражеские БпЛА дважды атаковали «скорую» на Харьковщине: как спаслись медики

Происшествия 14:04   28.02.2026
Виктория Яковенко
Вражеские БпЛА дважды атаковали «скорую» на Харьковщине: как спаслись медики Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Накануне, 27 февраля, бригада медиков ехала на вызов в Купянском районе. Во время движения авто дважды атаковали вражеские дроны, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«На крыше авто ЭМД изображен перечеркнутый автомат — знак, означающий: это медицинский транспорт, который не участвует в боевых действиях и предназначен исключительно для оказания медицинской помощи и спасения жизни. Но даже этот знак не стал защитой от целенаправленной атаки врага», — говорится в сообщении.

медиков атаковали на Харьковщине
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Врач Дмитрий Колесник решил оставить автомобиль, забрать медицинское оборудование и выходить пешком, чтобы сохранить жизнь бригады.

«Рядом — команда: парамедик Дудулад Александр и экстренный медицинский техник Журавлев Олег. Бригада действовала как единое целое и смогла выйти из-под угрозы. После возобновления связи военные под наблюдением дронов вывели бригаду в безопасное место. Полицейские провели эвакуацию. Потом был спасен автомобиль”, — рассказали медики.

Видео: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Читайте также: Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 28 февраля: удары БпЛА, атака на авто «скорой»
Новости Харькова – главное за 28 февраля: удары БпЛА, атака на авто «скорой»
28.02.2026, 14:09
Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов
Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов
28.02.2026, 12:21
Сегодня 28 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 февраля 2026: какой праздник и день в истории
28.02.2026, 06:00
В Харькове слышали взрыв: ВС ВСУ сообщали о «скоростной цели»
В Харькове слышали взрыв: ВС ВСУ сообщали о «скоростной цели»
28.02.2026, 13:28
Взрывы в Иране: Израиль сообщает о «превентивном ударе», заявление Трампа 📹
Взрывы в Иране: Израиль сообщает о «превентивном ударе», заявление Трампа 📹
28.02.2026, 10:39
Вражеские БпЛА дважды атаковали «скорую» на Харьковщине: как спаслись медики
Вражеские БпЛА дважды атаковали «скорую» на Харьковщине: как спаслись медики
28.02.2026, 14:04

Новости по теме:

28.02.2026
Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов
28.02.2026
Более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: последствия
27.02.2026
Первые минуты после атаки РФ на Харьков показали копы (видео)
27.02.2026
БпЛА атаковали село в Харьковском районе: среди пострадавших – дети
26.02.2026
Атака РФ на Харьков: повреждено более полутора сотен зданий (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Вражеские БпЛА дважды атаковали «скорую» на Харьковщине: как спаслись медики», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2026 в 14:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 27 февраля, бригада медиков ехала на вызов в Купянском районе. Во время движения авто дважды атаковали вражеские дроны".