Вражеские БпЛА дважды атаковали «скорую» на Харьковщине: как спаслись медики
Накануне, 27 февраля, бригада медиков ехала на вызов в Купянском районе. Во время движения авто дважды атаковали вражеские дроны, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«На крыше авто ЭМД изображен перечеркнутый автомат — знак, означающий: это медицинский транспорт, который не участвует в боевых действиях и предназначен исключительно для оказания медицинской помощи и спасения жизни. Но даже этот знак не стал защитой от целенаправленной атаки врага», — говорится в сообщении.
Врач Дмитрий Колесник решил оставить автомобиль, забрать медицинское оборудование и выходить пешком, чтобы сохранить жизнь бригады.
«Рядом — команда: парамедик Дудулад Александр и экстренный медицинский техник Журавлев Олег. Бригада действовала как единое целое и смогла выйти из-под угрозы. После возобновления связи военные под наблюдением дронов вывели бригаду в безопасное место. Полицейские провели эвакуацию. Потом был спасен автомобиль”, — рассказали медики.
Видео: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Дата публикации материала: 28 февраля 2026 в 14:04