Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе

Институт изучения войны (ISW) со всей серьезностью отреагировал на сообщение о первом FPV-дроне на оптоволокне, который достиг Харькова.

«25 февраля Харьковская областная прокуратура сообщила, что российский беспилотник с оптоволоконной системой обзора от первого лица впервые достиг Киевского района на северной окраине Харькова. Российский отряд спецназа «Анвар» (возможно, имеется в виду добровольческий отряд БАРС-25 «Анвар») 25 февраля опубликовал видеозапись с геолокацией, на которой российский беспилотник с оптоволоконной системой обзора врезается в автомобиль, движущийся по трассе М-03 на северной окраине Харькова, что указывает на то, что российские силы запустили еще один беспилотник с оптоволоконной системой обзора от первого лица на расстояние примерно 21 километр от международной границы», — сообщили осинтеры.

Ссылаясь на слова советника министра обороны Украины Сергей «Флэша» Бескрестнова, в ISW отметили: чтобы долететь до Харькова FPV на оптоволокне должен был найти подходящий длинный наземный коридор, ведь регион густо населен, и препятствий для пролета дрона множество. Как бы то ни было — такой путь найден.

«Российские войска теперь могут наносить удары с использованием оптоволоконных FPV-технологий по самому Харькову, и такие удары по украинским наземным линиям связи в этом районе могут предвещать кампанию воздушного перехвата на поле боя на севере Харьковской области. Такое увеличение дальности действия оптоволоконных FPV-технологий также позволит российским войскам преследовать гражданское население Харькова — подобно тому, как российские войска используют тактические беспилотники, чтобы сделать жизнь вблизи линии фронта невыносимой для мирного населения», — считают в Институте изучения войны.

Напомним, о прилете по дереву в Киевском районе Харькова российского дрона на оптоволокне заявила облпрокуратура. Такие дроны не подавляются РЭБ. Ранее до города они не дотягивались. Видео с «прилетом» дрона по автомобилю, на которое ссылаются в Институте изучения войны, — это другой эпизод. О нем сообщал Сергей Бескрестнов, а также — глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.