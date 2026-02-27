Live

Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе

Происшествия 07:35   27.02.2026
Оксана Горун
Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе

Институт изучения войны (ISW) со всей серьезностью отреагировал на сообщение о первом FPV-дроне на оптоволокне, который достиг Харькова.

«25 февраля Харьковская областная прокуратура сообщила, что российский беспилотник с оптоволоконной системой обзора от первого лица впервые достиг Киевского района на северной окраине Харькова. Российский отряд спецназа «Анвар» (возможно, имеется в виду добровольческий отряд БАРС-25 «Анвар») 25 февраля опубликовал видеозапись с геолокацией, на которой российский беспилотник с оптоволоконной системой обзора врезается в автомобиль, движущийся по трассе М-03 на северной окраине Харькова, что указывает на то, что российские силы запустили еще один беспилотник с оптоволоконной системой обзора от первого лица на расстояние примерно 21 километр от международной границы», — сообщили осинтеры.

Ссылаясь на слова советника министра обороны Украины Сергей «Флэша» Бескрестнова, в ISW отметили: чтобы долететь до Харькова FPV на оптоволокне должен был найти подходящий длинный наземный коридор, ведь регион густо населен, и препятствий для пролета дрона множество. Как бы то ни было — такой путь найден.

«Российские войска теперь могут наносить удары с использованием оптоволоконных FPV-технологий по самому Харькову, и такие удары по украинским наземным линиям связи в этом районе могут предвещать кампанию воздушного перехвата на поле боя на севере Харьковской области. Такое увеличение дальности действия оптоволоконных FPV-технологий также позволит российским войскам преследовать гражданское население Харькова — подобно тому, как российские войска используют тактические беспилотники, чтобы сделать жизнь вблизи линии фронта невыносимой для мирного населения», — считают в Институте изучения войны.

Читайте также: Атака РФ на Харьков: повреждено более полутора сотен зданий (фото)

Напомним, о прилете по дереву в Киевском районе Харькова российского дрона на оптоволокне заявила облпрокуратура. Такие дроны не подавляются РЭБ. Ранее до города они не дотягивались. Видео с «прилетом» дрона по автомобилю, на которое ссылаются в Институте изучения войны, — это другой эпизод. О нем сообщал Сергей Бескрестнов, а также — глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
26.02.2026, 18:42
Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения
Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения
26.02.2026, 16:42
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
26.02.2026, 21:56
«Прилеты» по Харькову, первый FPV на оптоволокне в городе — итоги 26 февраля
«Прилеты» по Харькову, первый FPV на оптоволокне в городе — итоги 26 февраля
26.02.2026, 23:00
Атака РФ на Харьков: повреждено более полутора сотен зданий (фото)
Атака РФ на Харьков: повреждено более полутора сотен зданий (фото)
26.02.2026, 21:21
Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе
Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе
27.02.2026, 07:35

Новости по теме:

25.02.2026
FPV-дрон на оптоволокне впервые применила РФ по Харькову — прокуратура
10.02.2026
БпЛА ударил по АЗС на Харьковщине: есть пострадавший, произошел пожар (фото)
22.01.2026
Россияне ударили дроном по машине «скорой» в Харьковской области
22.01.2026
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
31.12.2025
Двух жителей Харьковщины ранил FPV-дрон в канун Нового года


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2026 в 07:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) со всей серьезностью отреагировал на сообщение о первом FPV-дроне на оптоволокне, который достиг Харькова".