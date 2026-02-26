Атака РФ на Харьков: повреждено более полутора сотен зданий (фото)
По меньшей мере 159 зданий были повреждены в Харькове в результате российской комбинированной атаки ракетами и БпЛА в ночь на 26 февраля.
О завершении значительного объема работ по устранению последствий обстрела отчитались в горсовете.
Работы проводятся в Шевченковском, Киевском, Слободском, Салтовском и Новобаварском районах. Специалисты уже закрыли все выбитые окна, заменили девять дверей. Также коммунальщики выполнили аварийный ремонт 12 крыш и восстановили шесть оборванных линий уличного освещения.
В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что в результате атаки был поврежден газопровод. Утечку газа оперативно ликвидировали и отремонтировали поврежденные обломками сети. Уже восстановили газоснабжение почти 60 жилых домов и котельной больничного комплекса.
Как сообщала МГ «Объектив», два часа террора пережил Харьков в ночь на 26 февраля — с 03:40 до 05:40. В результате ударов по городу пострадали 14 человек, сообщил мэр Игорь Терехов. Десятерых из них госпитализировали. Также досталось пригороду. Из-за «прилета» БпЛА рядом с многоквартирным домом ранены и шокированы шесть жителей Рай-Еленовки. Из них двое – дети, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным Терехова, по Харькову прилетели два баллистических «Искандера» и 18 «Шахедов». Последствия зафиксировали на 12 локациях в пяти районах города. Самые тяжелые – в Салтовском и Слободском. В каждом дроны уничтожили до основания по два частных дома. Обошлось без погибших. Из-под руин одного из домов спасатели успели вытащить живую девушку. Трем семьям придется теперь жить в общежитии, отметил мэр. Также были «прилеты» по промышленному предприятию. Перебит газопровод, питающий один из районов, были повреждения электросети троллейбусов. Досталось и Центральному парку. Одна из ракет взорвалась второй раз на том же месте, куда уже били ранее. Поврежден водоотвод. Уничтожены два дерева. Еще полтора десятка – обгорели.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, последствия обстрелов;
