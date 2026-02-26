Live

Атака РФ на Харьков: повреждено более полутора сотен зданий (фото)

Происшествия 21:21   26.02.2026
Елена Нагорная
Атака РФ на Харьков: повреждено более полутора сотен зданий (фото) Фото: Харьковский горсовет

По меньшей мере 159 зданий были повреждены в Харькове в результате российской комбинированной атаки ракетами и БпЛА в ночь на 26 февраля.

О завершении значительного объема работ по устранению последствий обстрела отчитались в горсовете.

Работы проводятся в Шевченковском, Киевском, Слободском, Салтовском и Новобаварском районах. Специалисты уже закрыли все выбитые окна, заменили девять дверей. Также коммунальщики выполнили аварийный ремонт 12 крыш и восстановили шесть оборванных линий уличного освещения.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что в результате атаки был поврежден газопровод. Утечку газа оперативно ликвидировали и отремонтировали поврежденные обломками сети. Уже восстановили газоснабжение почти 60 жилых домов и котельной больничного комплекса.

Как сообщала МГ «Объектив», два часа террора пережил Харьков в ночь на 26 февраля — с 03:40 до 05:40. В результате ударов по городу пострадали 14 человек, сообщил мэр Игорь Терехов. Десятерых из них госпитализировали. Также досталось пригороду. Из-за «прилета» БпЛА рядом с многоквартирным домом ранены и шокированы шесть жителей Рай-Еленовки. Из них двое – дети, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным Терехова, по Харькову прилетели два баллистических «Искандера» и 18 «Шахедов». Последствия зафиксировали на 12 локациях в пяти районах города. Самые тяжелые – в Салтовском и Слободском. В каждом дроны уничтожили до основания по два частных дома. Обошлось без погибших. Из-под руин одного из домов спасатели успели вытащить живую девушку. Трем семьям придется теперь жить в общежитии, отметил мэр. Также были «прилеты» по промышленному предприятию. Перебит газопровод, питающий один из районов, были повреждения электросети троллейбусов. Досталось и Центральному парку. Одна из ракет взорвалась второй раз на том же месте, куда уже били ранее. Поврежден водоотвод. Уничтожены два дерева. Еще полтора десятка – обгорели.

Читайте также: Атака РФ на Харьков: Синегубов сообщил, были ли «прилеты» по энергообъектам

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
26.02.2026, 10:40
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
26.02.2026, 21:56
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
26.02.2026, 18:42
Атака РФ на Харьков: Синегубов сообщил, были ли «прилеты» по энергообъектам
Атака РФ на Харьков: Синегубов сообщил, были ли «прилеты» по энергообъектам
26.02.2026, 17:46
Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото
Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото
26.02.2026, 13:03
Денег на повышение зарплат всем педагогам не хватит — обращение мэрии Харькова
Денег на повышение зарплат всем педагогам не хватит — обращение мэрии Харькова
26.02.2026, 22:21

Новости по теме:

26.02.2026
Атака РФ на Харьков: Синегубов сообщил, были ли «прилеты» по энергообъектам
24.02.2026
Удары РФ по трассе на Харьковщине: полиция сообщила о четверых пострадавших
24.02.2026
Два БпЛА влетели ночью в киевскую трассу на Харьковщине: что с проездом (фото)
20.02.2026
Трое погибших, двое пострадавших: РФ атаковала предприятие на Харьковщине 📹
20.02.2026
Двое полицейских погибли на Харьковщине во время эвакуации: авто атаковал дрон


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Атака РФ на Харьков: повреждено более полутора сотен зданий (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 21:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 159 зданий были повреждены в Харькове в результате российской комбинированной атаки ракетами и БпЛА в ночь на 26 февраля.".