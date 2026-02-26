Девушку в Харькове спасли из-под завалов ночью: четыре дома уничтожены (видео)

Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил подробности о последствиях ночных ударов. В Харькове разрушены частные дома, три семьи придется отселить в общежития.

«Харьков находился под обстрелом почти два часа ночью. Всего было зафиксировано 18 прилетов «Шахедов» и две баллистические ракеты. Предварительно это были «Искандеры». Что касается разрушений, то мы зафиксировали 12 локаций, по которым были совершены обстрелы и где есть разрушения. Это Шевченковский район, Киевский район, Слободской, Салтовский и Новобаварский районы», — сказал городской голова Харькова.

Он отметил, что утром объехал практически все локации, куда пришлись российские удары. На местах работают коммунальщики. Самые тяжелые последствия — в Слободском и Салтовском районах. В каждом уничтожено по два частных дома.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

«К счастью, никто не погиб. Но девушка оказалась под завалами, ее вовремя достали оттуда. Что касается раненых, то мы на данный момент имеем 14 человек, которые обратились за медицинской помощью. Десять из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Было прямое попадание «Шахеда» в общежитие, в котором очень многие проживают. Это общежитие, принадлежащее государственному предприятию. Повреждена стена, выбиты окна. Вообще было повреждено 65 жилых домов. Кроме этого, четыре частных дома полностью разбиты, и мы отселили семьи, желавшие переехать, в общежития. Таких три семьи мы переселили», — сообщил Терехов.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — была вся Украина, досталось Киеву. По Харькову ударили 18 «Шахедов» и две ракеты, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно о разрушении двух частных домов — в Салтовском и Слободском районах, а также повреждении стены многоэтажки в Шевченковском районе. «Прилет» был и в пригороде — по селу Рай-Еленовка. В целом ГСЧС сообщила о 16 пострадавших, из них двое — дети.