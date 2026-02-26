По Харькову ударили 18 «шахедов» и две ракеты — Терехов о последствиях (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов на месте одного из «прилетов» в Харькове сообщил, куда били россияне ночью 26 февраля.
«Почти два часа происходил обстрел по городу Харькову, было попадание 18 шахедов. Кроме этого было попадание двух баллистических ракет «Искандер» по промышленному предприятию. Очень тяжелые повреждения получили жилые дома, частные жилые дома. Два жилых дома полностью разрушены. Кроме этого, поврежден газопровод. Сейчас работают наши коммунальные службы, работники газового хозяйства, чтобы поскорее все устранить», — сказал городской голова.
Видео: Харьков 1654/Telegram
Он назвал ночной обстрел «хаотичным». Балистика прилетела по промышленному предприятию. А «Шахады» ударили по 11 локациям в различных районах города: Шевченковском, Киевском, Салтовском и Слободском.
По данным ГСЧС, в Харькове и пригороде (селе Рай-Еленовка) этой ночью пострадали 14 человек. Терехов сообщил, что некоторые из них в больнице — в состоянии средней тяжести.
Напомним, взрывы в Харькове начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — была вся Украина, досталось Киеву. В Харькове известно о разрушении двух частных домов — в Салтовском и Слободском районах, а также повреждении стены многоэтажки в Шевченковском районе.
