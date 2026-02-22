Live

Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского

Происшествия 13:17   22.02.2026
Оксана Горун
Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, куда целил враг во время ночного массированного удара 22 февраля. Россияне хотят оставить украинские города не только без света, но и без воды.

«На этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности, объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах», — проинформировал Зеленский.

Также есть повреждения жилых домов, а в Бориспольском районе Киевской области от «прилета» пострадало здание церкви.

Президент провел селектор с руководством регионов. Обсуждали изменение тактики врага.

«Было почти 50 ракет, и в том числе 22 баллистических, еще 297 дронов разных типов. Значительную часть удалось сбить, и я благодарю всех партнеров Украины, работающих с нами каждый день, еженедельно ради поставок ракет для ПВО. Защита нужна каждый день», — отметил Владимир Зеленский.

Читайте также: Россияне в Купянске начали сдаваться в плен: что происходит в городе (видео)

Напомним, под ударом минувшей ночью в первую очередь был Киев, а также — центральные регионы страны. В Харьковской области за минувшие сутки наиболее пострадала от воздушных атак Лозовая. Там повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавшие.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
В Харькове будут изменения маршрутов трамваев сегодня, 22 февраля
22.02.2026, 07:45
Новости Харькова — главное 22 февраля: оккупанты сдаются в плен, налет БпЛА
Новости Харькова — главное 22 февраля: оккупанты сдаются в плен, налет БпЛА
22.02.2026, 13:03
Сегодня 22 февраля 2026: какой день в истории
Сегодня 22 февраля 2026: какой день в истории
22.02.2026, 06:00
Поругался с мамой и ушел из дома по трассе: под Харьковом искали 13-летнего
Поругался с мамой и ушел из дома по трассе: под Харьковом искали 13-летнего
22.02.2026, 10:31
Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского
Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского
22.02.2026, 13:17

Новости по теме:

14.02.2026
Новости Харькова — главное за 14 февраля: подарок от НГУ, регион подтапливает
14.02.2026
Более 10 БпЛА выпустили оккупанты на Харьковщину за сутки: есть пострадавший
11.02.2026
РФ атаковала на Харьковщине машину медиков и автобус: погибла женщина (фото)
03.02.2026
Младенец получил травмы из-за удара БпЛА по дому на Харьковщине
28.01.2026
Новости Харькова — главное 28 января: пожар, гололед, смертельное ДТП


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2026 в 13:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, куда целил враг во время ночного массированного удара 22 февраля. Россияне хотят оставить украинские города без воды".