Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, куда целил враг во время ночного массированного удара 22 февраля. Россияне хотят оставить украинские города не только без света, но и без воды.

«На этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности, объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах», — проинформировал Зеленский.

Также есть повреждения жилых домов, а в Бориспольском районе Киевской области от «прилета» пострадало здание церкви.

Президент провел селектор с руководством регионов. Обсуждали изменение тактики врага.

«Было почти 50 ракет, и в том числе 22 баллистических, еще 297 дронов разных типов. Значительную часть удалось сбить, и я благодарю всех партнеров Украины, работающих с нами каждый день, еженедельно ради поставок ракет для ПВО. Защита нужна каждый день», — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, под ударом минувшей ночью в первую очередь был Киев, а также — центральные регионы страны. В Харьковской области за минувшие сутки наиболее пострадала от воздушных атак Лозовая. Там повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавшие.