Новости Харькова — главное 22 февраля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Ночью была массированная воздушная атака

Воздушная тревога в Харькове и области длится уже более 10 часов. В областном центре ее объявили в 20:21 21 февраля. С тех пор отбоев не давали. Причина настолько затяжной тревоги — в массированной атаке по Украине. С вечера враг запустил беспилотники. Их фиксировали, в том числе в небе над Харьковской областью.

Следом добавилась угроза атаки корректируемыми авиабомбами.

Среди ночи армия РФ начала ракетную атаку.

В основном скоростные цели летели в сторону Киева. Враг применил баллистику, крылатые ракеты, «Цирконы», в воздухе были МиГ-31К — носители ракет «Кинжал». Известно о пожаре в жилой многоэтажке в столице.

В Харьковской области по состоянию на 07:20 воздушная тревога сохраняется.