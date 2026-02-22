Бой идет на Харьковщине — Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 22 февраля
Генштаб проинформировал, что с начала суток на фронте зафиксировали 53 боестолкновения. В Харьковской области было две российские атаки.
«На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в районе Двуречанского, боестолкновение продолжается. На Купянском направлении враг однажды пытался наступать в сторону Глушковки», — проинформировали в Генштабе.
На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак.
Ранее спикер Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов заявил, что трое россиян сдались в плен в Купянске. В городе остается небольшая группировка врага — порядка 20 позывных. Они держат оборону в нескольких зданиях и пытаются выжить.
Читайте также: Не только энергетика. Россияне изменили цели воздушных атак: данные Зеленского
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Бой идет на Харьковщине — Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 22 февраля», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 февраля 2026 в 16:27;