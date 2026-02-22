Бой идет на Харьковщине — Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 22 февраля

Генштаб проинформировал, что с начала суток на фронте зафиксировали 53 боестолкновения. В Харьковской области было две российские атаки.

«На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в районе Двуречанского, боестолкновение продолжается. На Купянском направлении враг однажды пытался наступать в сторону Глушковки», — проинформировали в Генштабе.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак.

Ранее спикер Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов заявил, что трое россиян сдались в плен в Купянске. В городе остается небольшая группировка врага — порядка 20 позывных. Они держат оборону в нескольких зданиях и пытаются выжить.