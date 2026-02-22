Бій іде на Харківщині – Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 22 лютого
Генштаб поінформував, що з початку доби на фронті зафіксували 53 бойові зіткнення. На Харківщині було дві російські атаки.
“На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у районі Дворічанського, боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався наступати в бік Глушківки“, – поінформували в Генштабі.
На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак.
Раніше спікер Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов заявив, що троє росіян здалися в полон у Куп’янську. У місті залишається невелике угруповання ворога – близько 20 позивних. Вони тримають оборону в кількох будівлях і намагаються вижити.
Читайте також: Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Бій іде на Харківщині – Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 22 лютого», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2026 в 16:27;