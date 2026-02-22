Live

Бій іде на Харківщині – Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 22 лютого

Фронт 16:27   22.02.2026
Оксана Горун
Бій іде на Харківщині – Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 22 лютого

Генштаб поінформував, що з початку доби на фронті зафіксували 53 бойові зіткнення. На Харківщині було дві російські атаки.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у районі Дворічанського, боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався наступати в бік Глушківки“, – поінформували в Генштабі.

На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак.

Раніше спікер Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов заявив, що троє росіян здалися в полон у Куп’янську. У місті залишається невелике угруповання ворога – близько 20 позивних. Вони тримають оборону в кількох будівлях і намагаються вижити.

Читайте також: Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського

 

Автор: Оксана Горун
Популярно
Бій іде на Харківщині – Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 22 лютого
Бій іде на Харківщині – Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 22 лютого
22.02.2026, 16:27
“Людей повно” – як у Харкові реагують на нову безкоштовну ковзанку (відео)
“Людей повно” – як у Харкові реагують на нову безкоштовну ковзанку (відео)
22.02.2026, 11:40
Як харчуватися й уникнути отруєнь під час вимкнень світла – поради лікарки
Як харчуватися й уникнути отруєнь під час вимкнень світла – поради лікарки
22.02.2026, 14:24
Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського
Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського
22.02.2026, 13:17
У Харкові пошкоджено понад 12 000 будівель: як виглядає центр міста (відео)
У Харкові пошкоджено понад 12 000 будівель: як виглядає центр міста (відео)
22.02.2026, 15:43
Росіяни в Куп’янську почали здаватися в полон: що відбувається в місті (відео)
Росіяни в Куп’янську почали здаватися в полон: що відбувається в місті (відео)
22.02.2026, 12:54

Новини за темою:

22.02.2026
За добу на півночі Харківщини була одна російська атака – Генштаб
21.02.2026
Одне боєзіткнення тривє в області, а на півночі регіону затишшя – Генштаб
21.02.2026
Де точилися бої в Харківській області – дані Генштабу на 08:00
20.02.2026
На півночі було складніше: про бої в регіоні повідомив Генштаб
18.02.2026
Де точилися бої на Харківщині: дані Генштабу на 08:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Бій іде на Харківщині – Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 22 лютого», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2026 в 16:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб поінформував, що з початку доби на фронті зафіксували 53 бойові зіткнення. На Харківщині було дві російські атаки".