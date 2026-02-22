Бій іде на Харківщині – Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 22 лютого

Генштаб поінформував, що з початку доби на фронті зафіксували 53 бойові зіткнення. На Харківщині було дві російські атаки.

“На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у районі Дворічанського, боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався наступати в бік Глушківки“, – поінформували в Генштабі.

На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак.

Раніше спікер Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов заявив, що троє росіян здалися в полон у Куп’янську. У місті залишається невелике угруповання ворога – близько 20 позивних. Вони тримають оборону в кількох будівлях і намагаються вижити.