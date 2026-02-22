Росіяни в Куп’янську почали здаватися в полон: що відбувається в місті (відео)

Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону поділився останніми відомостями про події в Куп’янську.

За його оцінками, окупанти не контролюють навіть 3% міста, як це виглядає на мапі DeepState.

“Там декілька будівель. І там росіяни перебувають. За останню добу відмічено 20 позивних. Ще добу тому три росіянина в Куп’янську здалися в полон. Вибачте, зараз просто не знаю подробиць, але знаю статистику. Здалися. Тому вони там просто намагаються вижити в кількох будівлях. Це все, що вони здатні робити станом на зараз. І оскільки їхня кількість там складає декілька десятків, то тут мова не йде про якусь боєздатну силу. Тут мова йде про людей, які опинилися в пастці та хочуть у цій пастці якось вижити, сподіваючись на щось. Не знаю, на що вони сподіваються. Може, їм теж розповідають, що Куп’янськ уже майже взятий, просто до них не встигли дійти”, – прокоментував Трегубов.

Відео: нацмарафон “Єдині новини”

Речник Об’єднаних сил зазначив, що російська армія активно атакує плацдарм ЗСУ на лівому березі Осколу – на сході від Куп’янська. Без особливого успіху. Хоча чисельна перевага – на боці росіян, перетворити її на захоплені території ворогові не вдається.

“Тут слід зважати ще й банально на те, що вони мають по відкритій місцевості намагатися підібратися до міста з будівлями. Куп’янськ – все ж таки не Вовчанськ. Він не настільки поруйнований. І фактично вони лізуть як на середньовічний замок. Вони просто підбираються по кілзоні, до міста, в якому, в принципі, є достатньо організовані українські позиції. Тому без успіхів”, – пояснив Трегубов.