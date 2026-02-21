Чотири роки великої війни: провал РФ на Харківщині – огляд фронту (відео)

За чотири роки великої війни на Харківщині ворог не контролює жодного райцентру. Гальмування наступу під Вовчанськом. Невідома доля жителів Куп’янська. Антидронове прикриття Харкова. Про сумнівні досягнення окупантів – далі в огляді медіагрупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Боїв на Харківщині поменшало. У середньому – близько десяти на добу. Ворог атакує в районі Вовчанська та на східному березі Осколу під Куп’янськом. Марно. За тиждень жодних змін на мапі фронту від Deep State не відбулося. Водночас Інститут вивчення війни інформував про успіхи Сил оборони України. А саме – просування на півночі Вільчі, що зараз у «сірій зоні». А також – у середмісті Куп’янська, яке зачищають від залишків ворога. Контратаки СОУ відбуваються на півночі від міста. Окупанти тим часом пожвавилися в районі Борової.

<br />

Йшли, йшли – й коло Купʼянська… Зупинилися

Четверту річницю повномасштабного вторгнення російська армія відзначатиме не парадом на Хрещатику. І навіть не стоянням на Осколі посеред Куп’янська. Тривалість війни вже перевершила радянсько-німецьку сорок першого – сорок п’ятого років. Проте замість підняття прапора над Рейсхтагом російські війська кидають групи смертників здійснювати прапоровтики в селищі Куп’янськ-Вузловий. Усвідомлення того, що це не схоже на успіх, поступово проникає навіть у рафіновані пропагандистські програми російського ТБ.

«Ми ще не починали» – цей аргумент залишився фактично єдиним в арсеналі російської пропаганди. Сумнівно він звучав ще у дві тисячі двадцять другому. За чотири роки цього «не бьем по настоящему» кількість ракетних ударів, які РФ завдала по Україні перевищила десять тисяч. Кількість ударів КАБами лише за минулий рік склала шістдесят тисяч, а безпілотників запустили – сто тисяч. Такі дані навела урядова організація United24. За чотири роки, за даними Генштабу ЗСУ, ворожа армія втратила вбитими та пораненими понад мільйон двісті тисяч вояків. Знищені понад одинадцять із половиною тисяч танків, двадцять чотири тисячі ББМ, близько ста тисяч одиниць різної техніки. У тому числі – двадцять дев’ять кораблів і два підводних човни. Такі втрати можна порівнювати хіба що зі світовими війнами. Проте армія окупантів досі не захопила Донбас. А на Харківщині не контролює жодного райцентру.

30 окупантів у Купʼянську

У Куп’янську залишаються близько тридцяти російських окупантів. Такі дані навів у коментарі «Об’єктиву» начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін. Місто зруйноване. Посеред бойових дій і руїн у ньому залишаються цивільні – ті, хто відмовлявся від евакуації протягом двох років.

“Вороги ще залишаються в Куп’янську. Їх небагато, але вони є. Ховаються. Наші Сили оборони намагаються інфільтрувати їх, намагаються знищити. Я впевнений, що невеликий проміжок часу – і повністю територія Куп’янської громади буде зачищена. За останній місяць 74 наших куп’янчанина були евакуйовані. На сьогодні це вже більше 40 людей. У цьому місяці краща статистика і ми бачимо кращу динаміку евакуації. Це свідчить про те, що росіян менше стало. І нашим хлопцям більш безпечно і є більша можливість вивозити людей. Якщо ми кажемо безпосередньо про місто Куп’янськ – це 436 людей, які обліковуються та які не виїхали. Доля цих людей, на жаль, нам невідома”, – розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Попри очевидний провал надій захопити Куп’янськ, російські офіційні особи продовжують контролювати його на словах. А військові гинуть у марних намаганнях наблизити ці слова до реальності.

“Командування ГВ «Захід» противника продовжує свої спроби привести слова у відповідність до дійсності. Тобто виправити становище у районі Куп’янська. Намагаючись прорватися в район Ківшарівки та Куп’янська-Вузлового. Поки що їм вдалося інфільтрувати окремі малі піхотні групи в район Курилівки на східну околицю і до Ківшарівки вийшли вони. Але жодних відповідно до слів генерала Герасимова зачисток і контролю території там і близько немає”, – зазначав воєнний оглядач «Інформаційного спротиву»Костянтин Машовець.

Гальмування біля Вовчанська

Ще тиждень тому команда Deep State анонсувала ймовірні погані новини з району Вовчанська. Сіра зона там розширювалася, окупанти просувалися на південь. Проте аналітики більше не коригували мапу. А сам наступ, схоже, загальмував.

“Вигальмувався наступ на Вовчанському/Харківському напрямку у противника. Як я казав, задум полягає в тому, щоб через Білий Колодязь вийти на Великий Бурлук з обох боків. З цього плацдарму на Осколі одночасно діятиме через Мілове-Амбарне та Дворічанський плацдарм. І водночас з боку Вовчанська. Поки вони гальмувалися і тут, і тут”, – казав Машовець.

Єдина ділянка фронту, де в окупантів є певні просування на Харківщині наразі – це Борівський напрямок, говорить Машовець. Йдеться про ділянку поблизу узбережжя Осколу – між Боровою та окупованою Кругляківкою. Тут, за даними оглядача, ворожа армія мала успіхи в районі Загризового та Борівської Андріївки. За оцінками Машовця, план РФ полягає в розширенні плацдарму на Осколі – аж до Борової. Проте до цього ще далеко

Антидронові сітки на півночі Харкова

Найбільш успішна російська армія традиційно в терорі мирного населення. Кількість ворожих дронів постійно збільшується. А територія, куди вони долітають, – розширюється.

“Ми констатуємо те, що російські дрони розширюють території, по яких вони влучають. Маємо оперативно цьому протидіяти. Тут у нас, звичайно, і Ізюмський район, і Куп’янський район під ударами, ну, і, врешті-решт, і місто Харків. Околиці міста Харкова, північ, наприклад, так само затягуємо антидроновими сітками, тому що поодинокі випадки є, коли долітає до нас певний мотлох з Російської Федерації”, – розповідав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Важкою залишається ситуація в енергетиці України через масовані російські удари цієї зими. Проте загалом станом на кінець четвертого року повномасштабної війни про глобальні успіхи окупантів або знамените досягнення цілей так званої «специальной военной операции», вочевидь, не йдеться.